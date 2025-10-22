Camarasa: "Mientras esté esta gente de Meriton no piso Mestalla"

Paco Camarasa, capitán del Valencia CF en la década de los años 90, no pisa Mestalla desde la temporada 2020/21. En los inicios de aquella temporada, meses después de que el club despidiera a Marcelino García y Mateu Alemany, el que fue fulminado por el presidente Anil Murthy fue él. Sin embargo, para el mítico defensa de Rafelbunyol poco o nada ha cambiado en la entidad y mantiene una "promesa" que se hizo por entonces. No pisará Mestalla mientras el Valencia siga gestionado por "esta gente" de Meriton Holdings.

En el programa 'La Banda' de À Punt, Camarasa fue cuestionado por la periodista Inma Lidón y por el conductor del espacio, Dani Meroño, por si acude al estadio a ver los partidos del equipo y por qué razones no lo hace.

"No, lo dije en su momento. Es una especie de promesa, mientras esté esta gente yo no piso... me fastidia porque es mi casa", indica Camarasa, quien considera que dar la espalda al palco impuesto por Lim es una forma de protesta contra una gestión que ha descabalgado al Valencia de los grandes equipos del fútbol español y europeo.

"Ya lo dije el primer día, y lo vuelvo a decir, mientras esté esta gente no voy porque no me aportan nada, solo me generan malas cosas, encima está la forma en la que funcionan, trabajan, como hacen las cosas... me lo hicieron a mí en lo personal y se lo están haciendo en lo colectivo a todo el valencianismo. No me aportan", reitera uno de los máximos exponentes de la cantera del Valencia en los años 90. El capitán, junto a Gaizka Mendieta y Claudio López, que levantó la Copa del Rey en 1999.

El exjugador refrescó los motivos por los que Meriton decidió echarlo a la calle en agosto de 2020, una fotografía en Asturias compartiendo tiempo de ocio con las bicicletas con el ya entonces exentrenador Marcelino y los hijos de ambos.

La "oportunidad perdida" de continuar siendo un grande

"Fue una oportunidad perdida haber despedido a Marcelino. Pintaba muy bien... Antes que viniera a Marcelino estábamos en la misma tesitura que ahora. Llevábamos unos años sufriendo muchísimo a nivel futbolístico, y a nivel de institución, pero a nivel de futbolístico estábamos sufriendo mucho, estuvimos a punto de bajar", rememoró Camarasa, que pone en valor lo hecho por el técnico asturiano: "Llegó Marcelino y el primer año Champions, el segundo año, en el Centenario, lo mismo... En ese momento, estábamos mucho más cerca del Barcelona y del Madrid. Es una oportunidad perdida que tuvo el Valencia de haber podido vivir una época bonita e ilusionante".

El brazalete: Jaume y Gayà

Por otro lado, las palabras de Camarasa sobre la polémica de José Gayà con la grada en el Valencia - Oviedo también han provocado revuelo. El de Rafelbunyol dice entender lo que sucedió. "Es una situación que le podía pasar, porque es valenciano y valencianista, pero está jugando para el Valencia y le tienes que exigir, además es el capitán, es el primero que tiene que tirar del carro. Si el Valencia continúa yendo mal, Gayà, al final, acabará mal, porque la gente le va a apretar y exigir. Ser capitán no es llevar el brazalete; el brazalete lo puede llevar cualquiera, pero el capitán es el que tiene que dar la cara, en los tiempos difíciles, tener paz y amor y no hacer gestos como el que hizo el otro día", comentó.

Según el capitán de los años 90, cuando él era el delegado en el Valencia de Marcelino, "el capitán era Jaume Doménech". "El otro (Gayà) era el que llevaba el brazalete por antigüedad. Pero el capitán del vestuario era Jaume, y le ayudaba y esa presión de capitán Gayà no la tenía tanto", sentenció.