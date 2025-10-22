Papi Robles asegura que Catalá renuncia a los derechos de la ciudad sobre el Nou Mestalla porque no quiere firmar el convenio

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha incumplido el acuerdo del Pleno municipal del pasado 25 de marzo, en el que se comprometía a iniciar “de manera inmediata” las negociaciones con el Valencia CF para “retomar la firma del convenio entre ambas partes, asegurando que se recojan de manera clara los derechos que la ciudad debería tener respecto al nuevo estadio y los compromisos relativos al desarrollo del nuevo campo y su entorno”. Así lo ha revelado la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, en la Comisión de Urbanismo celebrada este miércoles 22 de octubre, motivo por el cual la formación valencianista no dará ningún apoyo al gobierno municipal en esta cuestión hasta que cumpla con sus compromisos.

Según ha explicado Papi Robles, el 7 de abril de 2025 se inició el expediente para tramitar este convenio con el club de Mestalla, que debía recoger “los mecanismos jurídicos y económicos necesarios para que los derechos reconocidos sean efectivos, o se compense a la ciudad en caso de su hipotético incumplimiento”, tal y como acordó el Pleno. Sin embargo, el Ayuntamiento de València cerró dicho expediente el pasado 3 de octubre “hasta que la delegación lo indique, aunque seguramente el convenio lo tramitará Deportes”, según consta literalmente en la descripción del archivo del expediente.

“Por tanto —denuncia la portavoz de Compromís— María José Catalá renuncia de manera clara a los derechos de la ciudad sobre el Nou Mestalla con un incumplimiento flagrante del acuerdo plenario. No podemos apoyar a una alcaldesa que nos miente constantemente y que no cumple con el mandato del órgano municipal de representación de toda la ciudadanía. ¿Cómo podemos confiar en una alcaldesa así?”, se pregunta Papi Robles.

Ante esta situación descubierta por el Grupo Municipal de Compromís per València, Papi Robles ha decidido no dar apoyo al gobierno de PP-Vox en ninguna cuestión relacionada con el nuevo estadio del Valencia CF. “Estamos ya cansadas de los incumplimientos de unos y otros. La ciudadanía solo quiere que se acabe de una vez con el desastre que inició el PP y que desde hace más de 15 años es símbolo de una mala gestión y de un engaño para la afición del club de Mestalla. ¡Ya basta! Aquí tienen que cumplir todas las partes de una vez por todas, tanto el Ayuntamiento como, sobre todo, el Valencia CF y su máximo accionista, Peter Lim, especialista en vender humo, exactamente lo mismo que hace la alcaldesa Catalá”, ha señalado Papi Robles.

Compromís se abstiene en la comisión

El gobierno municipal llevaba a la Comisión de Urbanismo un punto en el que el Valencia CF se comprometía a ingresar “en breve” el dinero correspondiente al proyecto de construcción del nuevo pabellón de Benicalap, asociado a la finalización del Nou Mestalla. “Nos hemos abstenido porque no nos fiamos del Valencia CF. Hasta que el dinero no esté en el banco del Ayuntamiento, no le daremos ningún voto de confianza. Después de conocer que ha sido el propio Ayuntamiento quien ha incumplido el acuerdo plenario, no podemos apoyar a PP y Vox en esta cuestión. Nos engañan desde la misma institución que debería garantizar que el Valencia cumple. Si el guardián no hace su trabajo, ¿qué podemos esperar?”, ha insistido la portavoz de Compromís per València.