Primer entrenamiento con vistas al derbi Valencia - Villarreal

El Valencia CF ha regresado este miércoles al trabajo en la Ciutat Esportiva con el punto de mira fijado ya en el partido del sábado en Mestalla frente al Villarreal CF (21:00 horas). Los pupilos de Carlos Corberán se enfrentarán en uno de los derbis de la Comunitat al conjunto de Marcelino, que jugó este martes ante el Manchester City en la Champions, necesitados de una victoria. Los blanquinegros no vencen en la Liga desde hace más de un mes, en concreto, desde el 20 de septiembre, día en el que se impusieron en casa al Athletic Club (2-0) con goles de Baptiste Santamaría y Hugo Duro.

En la jornada del martes, el equipo valencianista descansó después de haber jugado en la noche del lunes en Vitoria contra el Deportivo Alavés. En Mendizorroza, el Valencia concluyó rascando un punto gracias a la actuación defensiva, en especial, al portero Julen Agirrezabala. Sin embargo, el escaso bagaje ofensivo a lo largo de los 90 minutos preocupa sobremanera y agrava la cuenta de resultados, nueve puntos en nueve jornadas. Tan solo dos en los últimos doce en disputa.

Un complicado calendario en el que trabajar

Este miércoles, el Valencia ha regresado a la actividad en Paterna con un complicado calendario por delante. Primero, el Villarreal. Después, el paréntesis de la Copa con el modesto Maracena, y posteriormente un mes de noviembre con la visita al Bernabéu para medirse al Real Madrid, dos nuevos duelos en Mestalla, con Betis y Levante, y el desplazamiento a Vallecas para jugar ocn un Rayo que está en buena forma.

Lo más destacado de la vuelta del equipo al trabajo es que Filip Ugrinic y Dimitri Foulquier continúan al margen del grupo. Sobre el césped de la Ciutat Esportiva únicamente se han ejercitado los jugadores no titulares en Mendizorroza. Las molestias en la rodilla persiten y preocupan, especialmente las del lateral derecho, posición en la que Thierry Rendall está jugando demasiados minutos dentro de lo que se había planificado como un regreso más progresivo y moderado tras un año gravemente lesionado. Es la situación a la que se ha visto forzado el entrenador, una vez que en verano fracasó el intento de fichar al joven lateral derecho Buba Sangaré.

José Copete, antes del medirse el lunes al Alavés en Vitoria / VCF Media

Copete, solo una contusión

En el lado positivo, las sensaciones de José Copete. El central tuvo que ser sustituido en Vitoria por Eray Cömert debido a un fuerte golpe en la zona de la rodilla y el muslo. El martes fue sometido a pruebas y estas han revelado que la dolencia ha quedado en una contusión. Con la escasez de piezas en el eje central, el cuerpo técnico confía en que el sevillano llegue a tiempo al derbi del sábado y pueda acompañar a César Tárrega. La lesión no reviste gravedad y la previsión es que pueda estar disponible ante el Villarreal. Este miércoles se trató el golpe, a la espera de unirse el jueves con el resto de titulares.

Los titulares frente al Alavés (0-0) han realizado trabajos de recuperación en el interior del gimnasio. Los lesionados Diakhaby y Ramazani han hecho tratamiento con los fisioterapeutas. Cabe recordar que los dos están descartados para el Valencia - Villarreal, y que al central francoguineano no se le espera compitiendo hasta finales de noviembre o principios de diciembre.