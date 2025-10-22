Tebas saca de quicio al Valencia y al Villarreal a la vez

El Valencia CF y el Villarreal CF han sido víctimas durante esta temporada de las chapuzas de Javier Tebas. El presidente de LaLiga ninguneó al club blanquinegro y a su afición con el polémico partido del Johan Cruyff fuera de ‘tiempo’ y de la normativa. Un mes después, ha sacado de quicio a la entidad amarilla con su terrible gestión del encuentro de Miami. Los ‘groguets’ mostraron su «malestar profundo» en un duro comunicado oficial: «LaLiga ha mostrado una falta de respeto total y absoluta para con el club como poca sensibilidad y empatía».

Apenas ha transcurrido el primer cuarto de la temporada y Tebas ya se ha enganchado con el Valencia y el Villarreal. La entidad de Mestalla sufrió la caótica gestión de Tebas hace un mes con motivo del Barcelona-Valencia de la cuarta jornada. LaLiga permitió que el partido no tuviera sede oficial hasta el martes 9 de septiembre, solo cinco días antes del choque. Tebas permitió que Joan Laporta ganara tiempo para intentar jugar el partido en el el nuevo Nou Camp y no en el Estadio Johan Cruyff, donde finalmente se disputó el encuentro.

El partido estuvo fuera de 'tiempo' y de normativa. El Barça-Valencia se jugó en el Johan Cruyff con el beneplácito de LaLiga para no cumplir con la reglamentación del mínimo de aforo, alegando razones de "fuerza mayor". El campo del Barça B tienen capacidad para únicamente 6.000 espectadores, dos mil menos que exige la competición para partidos de Primera División. La autorización de Tebas llegó aun a sabiendas de que el estadio del filial del Barça cuenta con un aforo inferior al mínimo exigido por la patronal de clubes. El artículo XIII, sobre "graderío y asientos", dejaba claro que "los estadios deben tener un aforo mínimo de 8.000 localidades para los partidos de la Primera División". Poco importó.

Solo un mes depsués el equipo valenciano afectado por LaLiga ha sido el Villarreal CF. La gestión del partido de Miami tuvo la culpa. LaLiga anunció la cancelación del partido de la jornada 17 eque tenía previsto que se jugase en diciembre en Miami (Estados Unidos) entre el Villarreal y el Barcelona «debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas». En un comunicado, LaLiga informó de que, «tras conversaciones con la promotora del Partido Oficial de LaLIGA en Miami, ésta comunicó su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas».

Solo el Villarreal hizo comunicado

El problema es que el Villarreal se enteró de la cancelación por las redes sociales de LaLiga y, por si fuera poco, en medio del partido de Champions contra el Manchester City en La Cerámica. Una gestión negligente que provocó la indignación del club amarillo y el posterior comunicado oficial contra la Patronal a diferencia del Valencia. "La Liga ha mostrado una falta de respeto total y absoluta para con el club como poca sensibilidad y empatía". La entidad grogueta "lamenta que LaLiga, como organizador, no haya liderado mejor la gestión". Son las cosas de Tebas. El fútbol español empieza a estar harto.