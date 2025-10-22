La tradición argentina de los derbis

Tanto el Valencia CF como el Villarreal CF guardan un cariño especial por los jugadores argentinos que han vestido su camiseta. A lo largo de los años, varios de ellos se han convertido en auténticas leyendas de ambos clubes, dejando una huella imborrable en su historia. Muchos tuvieron un papel destacado en el derbi de la Comunidad Valenciana. Hoy, futbolistas como Lucas Beltrán y Juan Foyth mantienen viva esa tradición, representando la continuidad del legado argentino en estos duelos.

El valencianista debutará este sábado en los derbis, a diferencia de Foyth que ya cuenta con cinco partidos. El groguet cuenta con un balance positivo contra el Valencia CF, dos victorias, dos empates y tan solo una derrota. También conoce lo que es marcar y asistir en uno de estos partidos. Lucas Beltrán llega al partido en busca de su primer gol con el club y que mejor escenario que frente a su afición en Mestalla.

Todavía no ha visto portería, pero su participación en el equipo cada vez es mayor y cuenta con la confianza de Carlos Corberán. El técnico está contento con el trabajo y compromiso realizado por el ex de la Fiorentina. Desde su debut en la jornada 4, ha contado con minutos en todos los encuentros disputados. Aunque nunca se ha enfrentado al Villarreal, si conoce la victoria ante uno de sus futbolistas. La temporada pasada el argentino venció 3-0 a la Juventus de Renato Veiga.

Argentinos del Valencia CF

El valencianismo cuenta con un número elevado de leyendas argentinas. Piojo López sólo pudo disputar un partido contra el Villarreal, ya que el submarino amarillo se encontraba en segunda división durante gran parte de su paso en el Valencia CF. Ayala y Aimar son los dos argentinos que más derbis han disputado para el Valencia CF, 14 y 12 respectivamente. El defensa logró seis victorias, mientras que el mediocentro cinco. El enfrentamiento más importante para ambos fue las semifinales de la Copa de la UEFA, que acabo con victoria valencianista.

Aimar, Riquelme y Albelda en un Valencia CF-Villarreal CF / Valencia CF

Argentinos del Villarreal CF

Juan Román Riquelme, para muchos la máxima leyenda del Villarreal, es el primer nombre que viene a la cabeza al pensar en un argentino que haya jugado el derbi con la camiseta amarilla. El de Boca se enfrentó en once ocasiones al Valencia CF, marcando cinco goles y siendo clave en las victorias de su equipo.

Durante su etapa en el club coincidió con otros compatriotas como Martín Palermo y Gonzalo Rodríguez. El delantero tuvo un paso menos afortunado, disputó cuatro ocasiones y perdió todos. El defensa central tuvo mejores números, seis victorias, cinco empates y cuatro derrotas.