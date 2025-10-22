A la venta de las entradas del Madrid - Valencia en la zona visitante

El Valencia CF ha sacado a la venta las entradas de las que dispone en la zona visitante para el partido del 1 de noviembre (21:00 horas), frente al Real Madrid, en el Santiago Bernabéu. El precio de las mismas es de 70 euros después de que, como informa la entidad de Mestalla, ambos clubes hayan llegado a un acuerdo para estipular el precio. Los blancos no forman parte del convenio de equipos de la Liga que fijan un máximo de 30 euros para los seguidores que se desplazan.

El socio del Valencia pude comprar las entradas desde este miércoles, a las diez de la mañana, hasta el jueves 23 a las 23:59 horas, o hasta que se agoten las existencias. En el caso de que sigan quedando entradas, el público general podría adquirirlas desde el viernes 24, a las 00:00 horas, hasta el domingo 26 a las 23:59.

Según informa el Valencia CF, las entradas se deberán descargar en el móvil a través del Wallet/Cartera-iPhone o PassWallet-Android y es el único formato válido para el acceso a la instalación del Real Madrid. No será válida la entrada descargada o impresa en los siguientes formatos: Imagen en el móvil, archivo PDF en el móvil o imagen de la entrada móvil impresa en papel. El club recuerda que "ante cualquier incidencia", el seguidore debe contactar con Área Afición, a través de contact.valenciacf.com.

Un máximo de dos entradas por persona

Cada persona podrá comprar un máximo de dos entradas. Las entradas son personales e intransferibles, por lo que se deben introducir los datos de la persona que acudirá al partido y, según alerta el club, "es importante que hagan uso de las entradas aquellos que se han indicado en el momento de la compra, dado que en la puerta de acceso al estadio se debe presentar la entrada y el DNI, debiendo coincidir el nombre de la persona en ambos documentos". En caso de que no corresponda podría correrse el riesgo de no poder acceder al estadio visitante.

El plazo de Socio VCF es exclusivo, por tanto, durante ese periodo solo se podrá comprar entradas para el Socio VCF y un acompañante.

El partido corresponde a la jornada 11 de la Liga, al que el Valencia llegará con el cartel del peor visitante de la competición desde el despido de Marcelino. Precisamente en Madrid, la campaña pasada, fue donde el equipo rompió la negativa serie de haber estado casi un año sin ganar a domicilio.