Marc Jurado, el 'refuerzo' que pide paso a base de goles

El Valencia CF está teniendo un sinfín de problemas ofensivos en este arranque de temporada. El equipo de Carlos Corberán enstá entre los combinados de LaLiga que menos regatea, menos centros buenos realiza y menos regates exitosos registra, dejando en evidencia sus problemas para generar fútbol de ataque.

En este contexto, el conjunto valencianista vive de los momentos de lucidez de Arnaut Danjuma o Luis Rioja y del acierto de Hugo Duro, que están dando al equipo una cantidad de goles muy por encima de su productividad. Al mismo tiempo, el equipo -que tiene problemas estructurales y de propuesta de juego- necesita del paso al frente de algunos de sus jugadores de ataque como Lucas Beltrán, Dani Raba, Diego López o Largie Ramazani.

Filial, única vía para reforzarse

El Valencia está obligado a ir al mercado, pero de momento la única fuente de posibles refuerzos está en el filial. Ahí hay un futbolista que lleva más goles que cualquiera del primer equipo en lo que va de temporada: se trata de Marc Jurado y ha sido el rayo de luz en la oscuridad de un Mestalla que el pasado fin de semana cosechó su primera victoria.

El extremo catalán es uno de los jugadores con mayor porvenir de la Academia. Gracias en parte a su fructífera cesión al Sant Andreu la temporada pasada, anotando nueve goles y repartiendo seis asistencias, Jurado es a sus 19 años un alumno aventajado y que llama con insistencia a las puertas del fútbol profesional ejerciendo como líder del filial sobre el campo.

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo para la renovación de Marc Jurado. / VCF

Hombre 'gol'... Desde la banda

Jurado es un extremo izquierdo que suele actuar a pierna cambiada para aprovechar su buen golpeo y su facilidad para encontrar portería. En solamente siete partidos ya suma cuatro goles para el equipo de Angulo, el último de ellos del del empate que encarriló la remontada frente al Ibiza. Es un futbolista que siempre pasan cosas cuando le llega la pelota y destaca precisamente por su capacidad para estar enchufado a lo largo de los partidos, siendo diferencial en los últimos metros.

El futbolista entrena de forma habitual con el primer equipo -sin ir más lejos este jueves- y Corberán lo conoce de primera mano, sabiendo lo que podría darle al equipo. La situación del Mestalla es también crítica y dentro de las posibilidades se está tratando de no debilitarles, pero el salto de Jurado a alguna convocatoria parece próximo entre la disputa de la Copa del Rey y de la baja de Largi Ramazani para las próximas semanas.

Renovado

El futbolista, captado por el Valencia CF en edad juvenil, extendió su contrato este verano para las próximas tres temporadas y hay mucha fe depositada en su potencial. El jugador se mostró muy contento por el respaldo de la entidad y ahora trabaja para que le llegue la oportunidad de debutar con 'los mayores'.