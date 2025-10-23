Saltan las alarmas en la defensa del Valencia CF

A falta de dos días para que el Valencia CF reciba al Villarreal CF en Mestalla en plena situación de crisis y con la acuciante necesidad de sumar puntos para escapar de la zona baja, las noticias que llegan desde la Ciudad Deportiva de Paterna no son especialmente halagüeñas. Sobre todo en una defensa en la que ya se contaba con la lesión de Mouctar Diakhaby, pero a la que se le deben sumar los problemas de José Copete.

El central andaluz recibió un durísimo golpe en Mendizorroza que le obligó a ser sustituido, dejando su sitio a Eray Cömert, cuarto central que viene de jugar en el Real Valladolid, segundo peor equipo de toda la historia de Primera División. El dolor persiste y su presencia en el partido del sábado empieza a complicarse, pudiendo precipitar la primera titularidad del suizo.

Eray Cömert, en uno de los partidos de la pretemporada en el Puchades / VCF Media

Foulquier, fuera

Las complicaciones, no obstante, van más allá del eje de la zaga. Dimitri Foulquier se quedó fuera de la última convocatoria después de marcharse al parón renqueante de la rodilla. En la sesión de trabajo de este jueves tampoco participó y todo apunta a que Thierry Rendall será titular por tercera vez consecutiva.

Sigue el 'drama' de Ugrinic

En la medular sigue el calvario de Filip Ugrinic, que no levanta cabeza con sus molestias en el tendón rotuliano que un día más le impidieron entrenar con el resto de sus compañeros y que presumiblemente le convertirá de nuevo en baja para el partido. El suiz fue una apuesta importante del club en verano, pero de momento no ha podido desplegar su fútbol.