Sempre Mestalla: el proyecto de Libertad VCF para remodelar el estadio

Durante la tarde del jueves, se ha llevado a cabo en el Colegio Guadalaviar la ponencia 'Sempre Mestalla', organizada por Libertad VCF. El objetivo de la conferencia ha sido el de informar a la afición valencianista sobre las posibilidades de reforma que tiene el actual Mestalla. Libertad lo ha calificado de "un debate que nos han robado", debido a que quedarse en el estadio actual no se ha presentado como una posibilidad.

El primer punto en el que se ha puesto el foco durante la exposición ha sido el de la deuda. Libertad ha indicado que la construcción del Nou Mestalla conllevaría un endeudamiento de más de 380 millones de euros. Por ello, permanecer en la Avenida de Suècia es una "alternativa" a la deuda. Además, se ha comparado el proyecto del nuevo estadio con la venta del club a Peter Lim, "el segundo gran engaño. Es mentira que la única forma de viabilidad del Valencia CF es el nuevo estadio".

Mestalla, una de las últimas señas de identidad que quedan

Para la asociación, marcharse a Les Corts significaría "quitarle al valencianismo lo poco que le queda, el estadio" y, además, ha criticado la incapacidad para explotar económicamente el Nou Mestalla desde un inicio: "Con la propuesta de Libertad vas a poder explotarlo desde el primer momento sin tener que endeudarse". Además, ha confirmado que judicialmente es viable: "Decían que Mestalla se tenía que derrumbar, lo que legitimaba la construcción de un nuevo estadio, pero esa sentencia nunca ha existido".

José Pérez, presidente de Libertad VCF, en el Colegio Gualaviar durante la charla / Francisco Calabuig

En cuanto al mencionado proyecto, se ha presentado un Trabajo de Final de Grado que explora la viabilidad de reformar Mestalla, el cual "ya está preparado para ponerle cubierta". Las otras bases que, según Libertad, cimientan esta posibilidad son que el cierre del tercer anillo aumentaría la capacidad del estadio a las 65 000 localidades y que actualmente Mestalla cuenta con 6000 metros de Terciario que no se utilizan. Además, en el proyecto se especifica que estos metros se ampliarían en 8000 más en la Avenida de Aragón.

Comparable a las reformas en Anoeta y El Sadar

En el plan se ha comparado la reestructuración de Mestalla con las reformas que se han llevado a cabo en los últimos años en Anoeta y El Sadar, aunque son de una menor envergadura. Para ello, se ha presentado la necesidad de rehabilitar estructuralmente el estadio, demoler la cubierta y crear una nueva, de rehabilitar los interiores y de renovar la fachada. De esta forma, el proyecto final tendría como presupuesto los 133,9 millones de euros, menor a la finalización del nuevo campo.