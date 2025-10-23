Sempre Mestalla: esta tarde, charla informativa en las proximidades del coliseo

La asociación Libertad VCF continúa con el testigo que estrenó 'Últimes vesprades a Mestalla' con la meta de informar a la afición valencianista sobre las posibilidades de reforma que tendría el actual estadio del Valencia CF. Ante la ausencia de un debate público en que las autoridades políticas contemplen la opción de renovación de Mestalla, Libertad "invita" esta tarde "al valencianismo a una jornada de reflexión" sobre este asunto.

A partir de las 19:30 horas, en el Colegio Guadalaviar, junto a Mestalla en la esquina entre la Avenida de Aragón y Blasco Ibáñez, tendrá lugar la presentación de "Sempre Mestalla". En definitiva, una charla abierta al debate en la que la asociación presentará "una reforma viable arquitectónica y económicamente" de la casa del Valencia desde mayo de 1923. En la actualidad, el coliseo blanquinegro es el que cuenta con una historia detrás más amplia entre todos los que forman parte de la Primera división española.

Nou Mestalla, un estadio "con una hipoteca a 50 años"

En un comunicado, Libertad VCF indica que "el debate no es entre el nuevo estadio de Les Corts y un Mestalla abandonado y descuidado por el Meriton valenciano". "El debate real es un estadio nuevo en Corts, con una hipoteca a 50 años, sin alma ni personalidad, o un Mestalla reformado, adaptado con comodidades y generador de ingresos, sin perder su esencia y verticalidad, que da puntos y salva temporadas".

El pasado mes de diciembre de 2024, en un acto organizado por úvaM en el Colegio de Arquitectos, expertos y profesores universitarios de arquitectura e ingeniería, concluyeron que, tras un análisis exhaustivo del proyecto de Ejecución del Nou Mestalla, existen "deficiencias graves en la estructura y el planteamiento técnico", además de contar con normativa obsoleta y un presupuesto "irreal". Entonces, este sector de valencianistas, crítico con la administración Lim en el club, propuso ya la remodelación de Mestalla como opción más viable.

Esta tarde, en la charla presentada por Libertad VCF, se continuará profundizando en el estado de la cuestión, por lo que los organizadores animan a los seguidores del equipo a no perdérsela "porque Mestalla es único". "Te esperamos para conocer la propuesta de reforma y llévate un recuerdo de Mestalla", apunta el comunicado de la asociación.