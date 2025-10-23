Los tres datos que explican el 'bloqueo' del Valencia CF

El Valencia CF vive sumido en una crisis deportiva constante. Esta temporada, a pesar de los mensajes de cambio que se lanzaron desde el club, el conjunto de Mestalla sigue enfrentándose a la dura realidad de luchar en la zona baja de la clasificación con unos resultados y una sensaciones que no invitan al optimismo. El equipo no está siendo fuerte en defensa, pero sobre todo le está costando proponer cosas con la pelota más allá del estilo de juego.

Hay tres datos estrechamente vinculados a la producción ofensiva que retratan a la perfección el 'apagón' de un equipo al que le falta talento, ideas y recursos para deshacer las defensas rivales: los centros, los regates y los pases clave. El Valencia está entre los peores equipos de LaLiga en estos parámetros, evidenciando que el equipo es incapaz de abrir ninguno de los caminos principales hacia el gol.

El tercero con menos 'pases clave'

El conjunto valencianista es el tercer equipo de todo el campeonato que menos 'pases clave' da por partido. Este es un parámetro estadístico que mide la cantidad de pases que preceden a disparo y es que el Valencia está teniendo muchas dificultades para encontrar la profundidad a través de envíos que puedan superar la última línea rival y habilitar a un compañero para disparar a portería.

El equipo de Carlos Corberán da 6'6 pases clave por encuentro, el tercero de LaLiga que menos da solamente por encima de Real Oviedo (5'7) y Getafe (5'3), según cifras de WhoScored. El equipo no ha acabado de encontrar ni un centro del campo que carbure ni tampoco figuras de enlace con los atacantes, algo que tiene impacto directo en el hecho de estar siendo incapaz de encontrar la luz a través del pase.

Las cifras del apagón / Pau Pardo

Penúltimo en regates

A nivel individual la cosa tampoco mejora: el Valencia CF no está siendo capaz de desequilibrar a través del regate. Es el segudndo equipo de todo el campeonato con menos 'driblings' exitosos por partido con solamente 5'7 por enicma del Celta de Vigo (5'6) y por debajo del Levante (5'8).

El equipo, además, no tiene ningún jugador entre los 50 mejores regateadores de LaLiga, siendo el mejor del equipo Luis Rioja, que apenas completa 0'9 por encuentro, por encima de Arnaut Danjuma y sus 0'8, es decir, el Valencia no tiene en este inicio a un solo futbolista capaz de hacer un regate por partido.

Tercer peor centrador

El Valencia también ocupa 'plaza de descenso' en centros precisos por partido, empatando con CA Osasuna con 3'4 precisos por encuentro, solamente por encima de Real Oviedo (3) y Girona FC (2'9). Y es que el equipo, que ni está siendo profundo a través del pase ni tampoco del uno contra uno, hace aguas también en la alternativa que queda para llevar el balón al área: los centros.

Con esto, las posibilidades ofensivas del Valencia CF se están reduciendo mucho en un contexto de falta de inspiración y también de claridad de ideas a nivel colectivo. El equipo no tiene clara la identidad de juego y no está planteando ningún estilo de juego que le haga partir con ventaja en determinadas situaciones, muriendo la mayoría de sus aproximaciones llegando a la línea de tres cuartos de campo.