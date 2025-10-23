Dónde ver los partidos de Copa del Rey

La próxima semana se juega la primera eliminatoria de Copa del Rey, en la que el Valencia CF visita al UD Maracena, el partido se disputará finalmente en el Nuevo Los Cármenes, estadio del Granada CF. ¿Dónde podrá verse el partido?

RTVE ha obtenido los derechos de las dos próximas ediciones de la Copa del Rey, la 2025-26 y la 2026-27. Los partidos más destacados de la competición podrán verse en los canales del grupo, así como en sus plataformas digitales, y los principales contenidos en redes sociales. El Órgano de Control de la Gestión de los Derechos Audiovisuales de LALIGA ha adjudicado el Lote 1, Opción A a la Corporación RTVE, lo que le otorga los derechos en exclusiva de hasta 116 partidos por temporada del torneo, exceptuando la fase previa y la final.

La Copa, en abierto y con alcance nacional

Gracias a esta adjudicación, RTVE podrá emitir la mayoría de los partidos del torneo del KO en sus canales, tanto en abierto como a través de plataformas digitales. Una apuesta por el fútbol nacional que garantiza visibilidad a los clubes modestos y da continuidad a la cobertura que la cadena pública ya ha ofrecido en temporadas anteriores

Apuesta de RTVE

La final de la última edición, que enfrentó al Barcelona y al Real Madrid fue seguida por 7,4 millones de espectadores con un share del 51,6% y la prórroga del partido se acercó a los 8 millones de audiencia y su minuto más visto lo vieron 8,4 millones y tuvo un 58,3%. La señal internacional de esa final fue producida por RTVE y distribuida a más de 150 países de todo el mundo. Igualmente, las eliminatorias de semifinales entre el Real Madrid y la Real Sociedad y la que enfrentó al Barcelona y al Atlético de Madrid obtuvieron cuotas de pantalla cercanas al 30% y a los 4 millones de espectadores.

En la primera ronda se disputan 56 eliminatorias. / RFEF

La Copa del Rey es la competición más antigua del fútbol en España y una de las más históricas del deporte en nuestro país. Se disputa desde 1903 y en ella toman parte clubes de las cinco divisiones nacionales y también de modestos clubes de divisiones territoriales.

El Barcelona es el actual campeón, además de quién más títulos tiene, 32 en total. El Athletic de Bilbao, un tradicional equipo copero, tiene 24 títulos y el Real Madrid, 20 trofeos. 16 equipos distintos se han alzado con la Copa en alguna ocasión. La emoción de esta gran competición, sus sorpresas y su dramatismo la convierten en una de las competiciones más esperadas y seguidas por la audiencia.