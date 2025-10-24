Este es el brazalete que ha elegido la afición para el encuentro ante el Villarreal CF
Los seguidores valencianistas han tenido la oportunidad de decidir qué diseño lucirá el capitán del Valencia CF a través de Socios.com para un encuentro cargado de simbolismo
Los aficionados del Valencia CF han elegido el brazalete que lucirá el capitán del conjunto valencianista en el partido de este sábado ante el Villarreal en Mestalla, donde se llevará a cabo un pequeño homenaje a las victimas de la DANA en su primer aniversario. Socios.com volvió a dar voz a sus aficionados con una nueva iniciativa de participación. En esta ocasión, los propietarios de $VCF Fan Tokens, pudieron elegir el diseño del brazalete que lucirá nuestro capitán en el partido frente al Villarreal CF de este sábado 25 de octubre a las 21:00 horas en el Camp de Mestalla.
El diseño, seleccionado a través de Socios.com, ha sido el ‘Mediterranean Orange’. Una elección que representa la energía, la pasión y la identidad mediterránea del valencianismo. El brazalete, en el que se puede leer el lema de la temporada 2025-26, ‘Terra de Valentia’, rinde además homenaje a las poblaciones afectadas por la DANA que golpeó la Comunitat Valenciana en octubre de 2024.
A través de esta acción, el Valencia CF y Socios.com refuerzan su compromiso por dar un papel protagonista a la afición, poniendo en valor la conexión emocional y convirtiendo el brazalete ‘Mediterranean Orange’ en un símbolo de apoyo valencianista a los afectados por la DANA en su primer aniversario.
