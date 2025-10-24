Libertad VCF asegura que con una reforma de Mestalla el club se ahorraría más de 200 millones

Libertad VCF, asociación valencianista que aboga, como también úvaM por la reforma integral del actual Mestalla antes que por el traslado al Nou Mestalla en Les Corts, hace balance a través de un comunicado de la charla informativa del jueves en la que dio a conocer a la sociedad valenciana y valencianista la propuesta 'Sempre Mestalla'.

Frente al "endeudamiento inasumible", como califica los acuerdos del club alcanzados con Goldman Sachs para la financiación del nuevo estadio, la asociación entiende la "propuesta de reforma de Mestalla" como una "alternativa real, viable y sostenible". Por un coste de "134 millones de euros", la asociación indica que el estadio mantendría "su verticalidad e historia", además de un "uso del terciario" con parking y restauración en una "ubicación envidiable".

Según los datos que maneja Libertad VCF, el estadio reformado se financiaría con 50 millones de euros, que se añadirían a la cantidad destinada del fondo CVC a infraestructuras. Este es el comunicado íntegro que ha hecho público este viernes:

"En el día de ayer, en el colegio Guadalaviar de la ciudad de Valencia, la ASOCIACIÓN POR LA LIBERTAD DEL VALENCIA CLUB DE FUTBOL presentó, ante la sociedad valenciana, una alternativa real para la viabilidad económica y futura del club de Mestalla.

Efectivamente, la reforma del actual Mestalla -sobre la que no pesa ningún impedimento jurídico y sobre la que NUNCA existió orden de derribo-, resultaría posible alcanzando un aforo de aproximadamente 65 000 espectadores.

Su coste estimado se prevé en 134 000 000 euros, con lo que el club únicamente debiera de obtener financiación añadida por 50 millones habida cuenta de la que ya tiene concedida por CVC.

Pascu Calabuig

La reforma implicará la obtención de una gran superficie de uso terciario que, ubicada en una de las mejores zonas de la ciudad de Valencia, supondrá un atractivo añadido al centenario estadio que resulta ser un símbolo para la ciudad y un gran atractivo turístico. Efectivamente, el CAMP DE MESTALLA es, hoy por hoy, el monumento más visitado de nuestra ciudad, y su remodelación podrá realizarse con un ahorro económico sustancial y, lo que es más importante, sin que ello suponga comprometer la viabilidad futura del club y su nivel de competitividad deportiva.

Recuérdese que el NUEVO ESTADIO que se pretende construir en CORTS VALENCIANES supone un coste para el club de algo más de 400 millones de euros, contra unos rendimientos urbanísticos de cerca de 180 millones de euros en lo que supone, de culminarse la operación, un déficit de algo más de 200 millones para el club. Ello supone comprometer, definitivamente, la supervivencia del VCF y conlleva alejarnos, definitivamente, de cualquier posibilidad de ilusionarnos definitivamente en el apartado deportivo ante las obligaciones económicas que deberá asumir el VCF por el mero capricho tanto de la clase política valenciana como del máximo accionista del club".

Anuncio de una nueva web dedicada a la propuesta

Asimismo, Libertad VCF ha estrenado una web destinada exclusivamente al proyecto de reforma planteado con tal de que el mayor número de valencianistas puede conocerlo. Según informa la asociación, en el sitio web se explicitan los puntos clace de la iniciativa 'Sempre Mestalla. El debate robado'. Serían los siguientes:

1. "Reducción DE 207 MILLONES DE EUROS Reformar Mestalla (134 millones), que incluye todas las partidas necesarias incluyendo la rehabilitación estructura, cerrar el tercer anillo, nueva torre de evacuación, cubierta, vestir con nuevos asientos, interiores, salas nuevas, baños…). Frente a acabar el estadio en Corts Valencianes (341 millones según auditoria del ayuntamiento de Vielca ingenieros).

2. Mantener la VERTICALIDAD de las gradas que lo hace único y una olla a presión. Lo que es un factor deportivo ( y por tanto económico) para lograr mejores resultados jugando como local.

3. La ubicación en una zona con mejores zonas de evacuación de tráfico, transporte público, servicios y cercana al centro de la ciudad (25 minutos andando, versus 55 minutos).

Sólo el primer punto debería bastar para posicionarse: Hablamos de 35 MIL MILLONES DE PESETAS, EL PRESUPUESTO DEL VALENCIA SON 16 MIL MILLONES DE PESETAS.

P.d NOS ENGAÑARON CON LA SENTENCIA DE DERRIBO, nunca existió en esos términos. No hacía falta derribar NADA".

La asociación cierra así, con una llamada a aficionados del Valencia y ciudadanos de la ciudad, su comunicado: "Esperemos que os guste y que seáis partícipes de exigir un debate a las autoridades públicas, al entorno mediático del club, al propio club, a los empresarios valencianos y en definitiva a toda la sociedad".