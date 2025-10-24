Corberán resuelve las incógnitas con los lesionados Foulquier y Ugrinic

Hace ya varias semanas que los casos de Dimitri Foulquier y Filip Ugrinic eran una incógnita para el valencianismo. Ambos futbolistas están lesionados, o al menos no están al cien por cien físicamente, lo que les ha hecho perderse muchos partidos últimamente, pero desde el club no se ha informado de absolutamente nada, ni de cuál es el problema ni de un tiempo de baja aproximada.

Y no está el Valencia CF para acumular bajas precisamente, por eso este viernes, en la rueda de prensa previa al partido contra el Villarreal, se le ha preguntado a Carlos Corberán 'qué le pasa a los dos jugadores'. El técnico de Cheste ha respondido abiertamente sobre los dos casos y ha resuelto algunas incógnitas.

Carlos Corberán da órdenes durante el empate entre Alavés y Valencia en Mendizorroza / EFE

"Foulquier en la previa al partido de Girona, empieza a notar que la rodilla no estaba normal y por ello no se encuentra bien, aunque insiste en estar con la plantilla. Su sensación clínica no mejoró y por ello no jugó ante Girona", expresó el de Cheste sobre el lateral del Valencia.

Sobre un futuro regreso a la normalidad, explicó que "está en la última fase de este tratamiendo y en las siguientes 2-3 semanas estará mejor y preparado para ayudar al equipo".

Ugrinic cayó lesionado la segunda semana tras su fichaje

Sobre Ugrinic se ha rumoreado que llegó al Valencia lesionado, sin embargo, el técnico ha detallado que empezó a sentir las molestias en la segunda semana tras su fichaje: "Ugrinic vino de hacer pretemporada y al llegar aquí, diría en la segunda semana, empieza a notar una molestia leve. Hace tratamiento y no está en perfectas condiciones por dolores momentáneos que se agudizan previo a Girona".

Foulquier y Puado, en el partido de la pasada temporada en el RCDE Stadium / LaLiga

Sobre el tiempo estimado para su vuelta, Corberán dijo que "Ahora está en nueva fase de tratamiento y entendemos que en los siguientes 10 días pueda estar con el grupo soportando el dolor en entrenamiento y partidos. Son dos jugadores importantes".

Baja para el Villarreal

Lo que está claro es que ambos continúan siendo baja, por lo que no podrán medirse al Villarreal este sábado. Corberán también quiso ver el lado positivo y destacó "la vuelta de Thierry" que se ha producido en las últimas semanas.