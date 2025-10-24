En Directo
Directo | Corberán habla del Villarreal, Copete, los lesionados y Mestalla
Corberán analiza la última hora del Valencia CF en la previa del derbi contra el Villarreal CF
Corberán analiza la última hora del Valencia CF en la previa del derbi contra el Villarreal CF.
Últimos resultados ante equipos más asequibles que los que vienen ahora... ¿hay miedo?
Hay motivación cuando juegas contra grandes equipos. Y en esos partidos se tratan de dar el máximo. Y grandes partidos son todos en España. Queremos sacar nuestra mejor versión en ellos.
El Villarreal no gana en Mestalla desde 2017. ¿Presión?
En el fútbol no podemos mirar el pasado y nos centramos en el presente. Juegan competición europea y tienen plantilla para disputar las tres comepticiones. Queremos ver al mejor Valencia y nuestra ilusión es demostrar que somos un gran Valencia
Cada partido es un mundo. Lo que nos pasó contra el Alavés no son las mismas que presupones que puedan ocurrir mañana porque es un equipo distinto. Por eso se pasa tiempo con la plantilla comentando y analizando los partidos. Si no hay partidos tan recientes te permite dedicarles más tiempo.
Gayà y su vuelta a Mestalla
José está con muchas ganas. Tiene ganas de competir y ayudar al equipo. Las tiene en Mestalla y fuera de casa. No pongo en duda lo capitán que es, pero sabemos que cuando no están los resultados hay que dar lo mejor de nosotros para mejorarlos
¿El Villarreal es a lo que aspira el Valencia CF?
En el fútbol hay que encontrar un equilibrio entre competitividad y juego. Y cuando el juego no funciona, la parte mental te mantiene en los partidos. Cuando te impones en el juego, la parte del esfuerzo empieza a adquirir un valor mucho menor en duelos puntuales o defensas puntuales porque la parte ofensiva te lo permite. Cada plantilla y club es un mundo.
Copete
Ayer no pudo entrenar por la molestia, pero h ahabido una gran mejoría que le permite estar disponible para mañana.
Cambio de delanteros y de defensas, ¿qué pasa con el centro del campo?
Los jugadores de la temporada pasada han cambiado, por lo que tenemos que crear un juego con los que somos. La mejora individual de todos consigue la colectiva y esta puede mejorar a cada uno. En ello estamos
¿Qué le pasa al Valencia de Corberán tras la temporada pasada?
Siempre pienso que los resultados son consecuencia del juego. Lo primero, para ser sincero, es que es fútbol de élite y el que se prepare solo para los momentos buenos, no existe. Hay momentos dulces y agrios. También momentos en los que no damos lo que necesitamos. Debemos estar preparados para ambos momentos. Es una plantilla con muchos cambios y algunos no han podido estar presentes. Y esos acoples a veces tardan en producirse. nuestra responsabilidad es buscar que el equipo funcione en ataque y defensa y staff y jugadores trabajamos para ello. El Villarreal lleva cuatro sin ganar y eso es por los rivales a los que se enfrenta y LaLiga es élite y el equipo lo que no debe hacer es rendirse. Cuando no llega, el primer responsable me siento yo
Mestalla tras dos derrotas
Siempre queremos que la sensación de Mestalla sea la mejor porque es un orgullo representar a la afición que representamos. No hay preocupación porque todo empieza en nosotros y por eso nos centramos en hacer nuestro trabajo. Hay partidos que salen bien y otros se tuercen y nos quedamos dolidos de no darle a la afición lo que queremos darle
