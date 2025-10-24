José Copete podrá repetir al lado de Tárrega contra el Villarreal

Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, ha despejado la duda que se cernía sobre el centro de la defensa para el derbi de este sábado contra el Villarreal CF (Mestalla, 21:00 horas). José Copete "está bien" del golpe que le obligó a retirarse de Mendizorroza en la recta final y formará la pareja titular en el eje central junto a César Tárrega.

"Copete está bien. Tenemos la misma convocatoria que en Vitoria, con las mismas (cuatro) bajas y sin novedades", ha comentado el entrenador en la rueda de prensa previa al duelo con el Submarino, correspondiente a la décima jornada de Liga que pondrá fin al primer cuarto de competición.

Las mismas cuatro bajas por lesión

Como ha confirmado el entrenador, las cuatro ausencias por lesión en la convocatoria serán Mouctar Diakhaby, al que no se espera hasta finales de noviembre, Largie Ramazani, lesionado también muscularmente, y dos hombres con molestias en la rodilla que no terminan de remitir: Filip Ugrinic y Dimitri Foulquier. El de Guadalupe se perderá el tercer partido consecutivo -Girona, Alavés y Villarreal- y Thierry Rendall aumentará una carga de minutos como titular en la parte diestra de la zaga.

La buena nueva, sin embargo, ha sido la recuperación de José Copete. El jueves el dolor en la zona baja del muslo y la rodilla todavía era intenso, tanto que le imposibilitó ejercitarse con el resto de compañeros sobre el césped, pero este viernes la evolución sí se lo ha permitido.

Corberán ha destacado la mejora en las sensaciones del jugador ex del Mallorca y todo indica que Copete será de la partida al lado de Tárrega. "Ha habido una mejoría abismal, el dolor ha remitido, y estará disponible para el partido de este sábado", ha concluido el técnico sobre el estado físico del defensa. En principio, las posibilidades de que Eray Cömert viviera su primera cita como titular se reducen.