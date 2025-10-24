Lucas Beltrán ensaya como titular en la antesala del derbi

Una de las críticas que acompañan al entrenador del Valencia CF en este arranque de temporada se centra en que hasta el momento no ha repetido alineación titular en ninguna de las nueve jornadas previas al derbi de este sábado frente al Villarreal CF (Mestalla, 21:00 horas). ¿Será a la décima la vencida? ¿Repetirá once el técnico blanquinegro por primera vez en lo que va de temporada?

Lo cierto es que este se presentaba como un fin de semana en el que, a priori, había opciones serias de que Corberán buscase la continuidad de todas las piezas titulares. La convocatoria será muy parecida a la citada para el desplazamiento a Vitoria. Como él mismo aclaró en sala de prensa, además, el cuerpo técnico tendrá que confeccionarla con las mismas bajas, las cuatro por lesión: Diakhaby, Ramazani, Foulquier y Ugrinic.

Sin embargo, desde otro punto de vista, el entrenador no está nada satisfecho con el juego creativo y ofensivo de su equipo. Es por ahí por donde pasa la alternativa de que las modificaciones en el once de una semana a otra sigan existiendo. Corberán no ha dado con la tecla y sigue buscando la fórmula.

Vueltas en busca de mejoras en el juego ofensivo

El entrenador se debate entre la receta de la estabilidad en un once y la apuesta por dar una nueva vuelta de tuerca que ofrezca mejoras en la producción futbolística. En esa segunda vía resurge la figura de Lucas Beltrán. El delantero argentino ensayó este viernes en la sesión a puerta cerrada en el teórico once. De confirmarse la prueba, Hugo Duro se caería de la alineación titular.

"Es una plantilla en la que hemos tenido muchos cambios y el equipo se tiene que acoplar. Hay veces que encontrar la armonía y el juego cuesta. Tenemos que volver a crear un juego con los que somos. Nuestro objetivo es buscar que funcione", dijo este viernes el técnico del Valencia, que trata de dar con la manera de "acoplar" las nuevas caras para el ataque que llegaron en verano.

El mediapunta argentino, cedido por la Fiorentina, aterrizó en València en las últimas horas del mercado, una vez que la dirección deportiva del club erró en su intento durante varias semanas de agosto de volver a disponer, por parte de la Real Sociedad, de un préstamo de Umar Sadiq. Precisamente, el africano fue el hombre que marcó en el último cara a cara con el Villarreal, el 15 de febrero en La Cerámica.

Sadiq sacó del descenso al Valencia en La Cerámica

Entonces, el delantero nigeriano entró al campo en el minuto 55 en el lugar de Hugo Duro. A falta de seis minutos para el 90', Sadiq convirtió un contragolpe en gol e igualó el que había hecho a la media hora Pape Gueye.

Este sábado, Corberán no podrá reemplazar a Hugo Duro con Sadiq, como hizo en los comienzos del segundo tiempo en Vila-real. Y el escogido puede ser el hombre que el último día de mercado vino en lugar del deseado Sadiq, Beltrán.

Copete o Cömert

La otra novedad en el once podría ser la entrada de Eray Cömert como titular por las molestias de José Copete, aunque el sevillano cuenta con más papeletas que el suizo para mantener la titularidad, siempre y cuando la mejora que ha experimentado en las últimas horas no sufra retrocesos.

Este sería el once del Valencia contra el Villarreal: Agirrezabala; Thierry Rendall, Tárrega, Copete, Gayà; Rioja, Pepelu, Guerra, López; Danjuma y Beltrán o Duro.

A continuación, los nueve onces diferentes que ha confeccionado Corberán, entrenador che, en lo que va de temporada. ¿Repetirá el de Mendizorroza?

Los nueve onces distintos del Valencia CF en lo que va de Liga

Real Sociedad (1-1): Agirrezabala; Foulquier, Tárrega, Copete, Gayà; Rioja, Guerra, Pepelu, López; Raba y Duro

Osasuna (1-0): Agirrezabala; Foulquier, Tárrega, Copete, Gayà; Rioja, Guerra, Pepelu, López; Raba y DANJUMA

Getafe (3-0): Agirrezabala; Foulquier, Tárrega, DIAKHABY, VÁZQUEZ; Rioja, Guerra, SANTAMARÍA, López; DANJUMA y DURO

Barcelona (6-0): Agirrezabala; Foulquier, Tárrega, Diakhaby, COPETE, GAYÀ; Guerra, Santamaría, López; Danjuma y Duro

Athletic (2-0): Agirrezabala; Foulquier, Tárrega, Diakhaby, Gayà; RIOJA, Santamaría, Guerra, López; RABA y Danjuma

Espanyol (2-2): Agirrezabala; Foulquier, Tárrega, Diakhaby, Gayà; Rioja, Santamaría, PEPELU, López; Danjuma y Duro

Oviedo (1-2): Agirrezabala; Foulquier, Tárrega, Diakhaby, Gayà; Rioja, Santamaría, GUERRA, Danjuma; ALMEIDA y Duro

Girona (2-1): Agirrezabala; THIERRY, Tárrega, Diakhaby, JESÚS VÁZQUEZ; Rioja, Santamaría, PEPELU, LÓPEZ; Danjuma y BELTRÁN

Alavés (0-0): Agirrezabala; Thierry, Tárrega, COPETE, Gayà; Rioja, Pepelu, GUERRA, Danjuma; López y DURO