Mestalla, un campo maldito para el Villarreal desde hace ocho años

Que el Villarreal y el Valencia ocupan a día de hoy escalones distintos está fuera de toda duda, pero cada partido es un mundo, y más aún tratándose de un derbi con la carga emocional extra que conlleva. Ambos conjuntos se miden este sábado a partir de las 21 horas en Mestalla en un duelo de necesidades, muy distintas, pero necesidades al fin y al cabo. El Submarino necesita los tres puntos para poner fin a una racha de cuatro partidos seguidos sin ganar, mientras que al Valencia le urgen para no seguir cayendo puestos en la clasificación, con los puestos de descenso cada vez más al acecho.

Desde hace ya varias temporadas, los objetivos deportivos del Villarreal han sido más ambiciosos que los del Valencia y, por ende, los resultados han sido mejores en todos los sentidos. Sin embargo, en el 'head to head' particular, el Submarino no está sabiendo plasmar esa clara superioridad, al menos en los partidos de Mestalla. Y es que el conjunto groguet no gana un partido en el feudo valencianista desde 2017, es decir, hace ocho años.

Un solitario gol de Bacca decidió el partido

Aquel 23 de diciembre de 2017, un solitario gol de Carlos Bacca a pase de Pablo Fornals decidió la contienda en favor del Submarino, que se llevó los tres puntos. A final de aquella temporada, ambos equipos terminaron en la parte alta, siendo el Valencia cuarto y el Villarreal quinto.

Bacca celebra un gol en Mestalla / EFE

Desde aquel día se han enfrentado otras ocho ocasiones en partido oficial, siete de liga y uno de Europa League, con el siguiente balance: seis victorias del Valencia CF y dos empates. Datos que ponen de manifiesto una clara superioridad en el enfrentamiento directo cuando el Valencia es local.

Corberán y Marcelino responden

Tanto Carlos Corberán como Marcelino García Toral han respondido este viernes en rueda de prensa sobre esta circunstancia. El técnico del Valencia no ha querido darle demasiada importancia, explicando que el pasado no sirve de nada: "En el fútbol no podemos mirar el pasado y nos centramos en el presente. Juegan competición europea y tienen plantilla para disputar las tres comepticiones. Queremos ver al mejor Valencia y nuestra ilusión es demostrar que somos un gran Valencia".

Marcelino, por su parte, fue algo más profundo: "No sé qué decir. En los dos últimos que he estado allí con el Villarreal y hace dos años nos pasaron por encima. Nos ganaron 3-1 con una superioridad clarísima. El año pasado fue igualado, pero jugamos media hora con diez cuando parecía que éramos superiores. El Villarreal no gana en Valencia desde un día en el que yo estaba en el otro banquillo y que es mejor no recordar. O sí, porque afortunadamente estoy aquí y podría no estar. Cuando más sucede una cosa en una dirección más cerca estar de suceder la contraria. Estamos capacitados para ganar allí".

Marcelino, nexo de unión entre ambos clubes que se enfrentan este sábado / SD

Últimos Valencia-Villarreal en Mestalla

Valencia 1-1 Villarreal - Liga

Valencia 3-1 Villarreal - Liga

Valencia 1-1 Villarreal - Liga

Valencia 2-0 Villarreal - Liga

Valencia 2-1 Villarreal - Liga

Valencia 2-1 Villarreal - Liga

Valencia 2-0 Villarreal - Europa League

Valencia 3-0 Villarreal - Liga