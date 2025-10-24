Un árbitro polémico para el Valencia - Villarreal

Este sábado se ven las caras los cuadro de Corberán y de Marcelino en Mestalla. Lo harán bajo la atenta mirada de Alberola Rojas. El árbitro de Ciudad Real, cada vez menos mediático y algo más acertado en sus labores profesionales, será el encargado de pitar el derbi.

Son muchos los partidos en los que ha sido triste protagonista por sus fallos, como todos los colegiados, pero en el entorno valencianista todavía se acuerdan de sus graves errores en el duelo contra el FC Barcelona en 2023, cuando Fran Pérez fue objeto de un claro penalti en el minuto 86 con un 1-0 en el marcador.

Aunque el derribo de Kessié fue evidente, ni Alberola Rojas sobre el césped ni Jaime Latre en la sala VAR, decidieron impartir justicia. Por si fuera poco, el árbitro decidió señalar el final del partido antes de cumplirse el tiempo señalado.

El penalti de Kessie sobre Fran Pérez / SD

Las estadísticas de Alberola Rojas contra el Valencia CF

Desde que Alberola Rojas comenzara a pitar al conjunto blanquinegro allá por la temporada 2017/18, los números del Valencia CF no son muy buenos. En 13 encuentros ligueros bajo el silbato del de Ciudad Real, los de Mestalla han ganado sólo cuatro encuentros, empatando el mismo número de veces y perdiendo cinco. De hecho, no ganan con él en el campo desde 2023, cuando se impusieron por la mínima ante el Rayo Vallecano.

Redacción SD

Dejando de lado los numerosos errores arbitrales que perjudicaron al Valencia CF durante sus arbitrajes, lo cierto es que han sido tres los expulsados en los últimos seis encuentros. Paulista ante el Real Madrid, Yunus ante el Betis y Thierry contra el Rayo Vallecano. Todos ellos con el Valencia CF como visitante.

Datos Vs Villarreal

Son 14 los duelos en los que Alberola Rojas pitó al Villarreal CF en LaLiga, terminando en seis victorias, cinco empates y sólo tres derrotas, dos de ellas en la temporada 17/18.