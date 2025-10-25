Valencia CF y el Villarreal CF se miden este sábado 25 de octubre, a las 21:00 horas, en Mestalla. Será un partido correspondiente a la décima jornada de Liga. El encuentro enfrenta a un Valencia situado en 14ª posición de la tabla y con sólo tres puntos de ventaja sobre el descenso, frente a un Villarreal tercero y con intención de no perder la estela de Real Madrid y FC Barcelona, que se enfrentan entre sí esta misma jornada.

Para el partido, Corberán sigue contando con las bajas de Diakhaby, Foulquier, Ugrinic y Ramazani, aunque recupera sobre la bocina a Copete. Marcelino, por su parte, no podrá contar con Logan Costa, Kambwala ni Pau Cabanes, una vez recuperado Rafa Marín.

Julen Agirrezabala es un fijo en la portería, mientras que la defensa la compondrán Gayà - Thierry desde los laterales y Tárrega junto a Copete o Cömert en el centro de la zaga; Pepelu y Guerra repetirían en la sala de máquinas, mientras que volverán a ser Rioja y Diego López quienes busquen dañar las bandas rivales. Danjuma y formará en ataque contra su exequipo. El acompañante es una incógnita. En principio, Hugo Duro mantiene sus opciones de ser el '9', aunque este viernes en el ensayo con los titulares ha estado Lucas Beltrán.

José Copete, en un entrenamiento del Valencia en la Ciutat Esportiva / VCF Media

Alineaciones probables del Valencia CF - Villarreal CF

Valencia CF: Agirrezabala; Gayà, Copete, Tárrega, Thierry; Pepelu, Javi Guerra; Rioja, Diego López, Danjuma y Beltrán o Hugo Duro.

Villarreal CF: Arnau; Sergi Cardona, Veiga, Foyth, Mouriño; Gueye, Parejo, Moleiro, Pépé; Mikautadze y Ayoze.