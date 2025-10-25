Valencia, Villarreal y Mestalla recuerdan con emoción a las víctimas de la dana un año después

Mestalla, con una amplia mayoría de aficionados valencianistas, pero también 'groguets' en la zona visitante, ha rendido un sentido homenaje a las 229 víctimas mortales que dejó la trágica riada del 29 de octubre y la negligente gestión política del sistema de alerta a la población. El próximo miércoles se cumplirá un año y los dos clubes recordaron a los que ya no están a causa de la dana.

El Valencia CF proyectó en los videomarcadores un breve reportaje audiovisual sobre aquellos duros momentos y la reacción solidaria que generó entre los valencianos. De hecho, el vídeo concluyó con uno de los lemas del club: "Terra de Valentia", además del lema 'Units com sempre' sobre un mapa de la Comunitat Valenciana.

Posteriormente, la megafonía del estadio hizo sonar una de las canciones más emblemáticas del legendario Nino Bravo, 'Mi Tierra'.

Los dos equipos, referentes deportivos y sociales de la Comunitat en este siglo XXI, entraron al campo juntos bajo los acordes del himno regional, interpretado por un sexteto de cuerda sobre el césped. El Valencia, vestido con la Senyera, y el Villarreal, de beige y negro.

Niños y niñas de las escuelas de la zona afectada

Asimismo, los 22 jugadores hicieron acto de presencia de la mano de de 22 niños y niñas vestidos con la misma equipación, pertenecientes a las escuelas del proyecto Escoles VCF, de los siguientes conjuntos base: Racing Algemesí, Atlético Sedaví, UD Aldaia y FBCD Catarroja. Es decir, de cuatro municipios en los que en el Valencia CF y la Fundació Valencia CF han colaborado y colaboran activamente en la recuperación de las instalaciones deportivas arrasadas por la riada del 29 de octubre de 2024.

El capitán del Valencia, José Gayà, luce esta noche un brazalete especial cuyo diseño ha sido escogido por los aficionados que posean $VCF Fan Tokens.

Invitación a la UME

También se recibió e invitó al derbi al Batallón de Intervención de Emergencias III (UME BIEM III), que forma parte de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con sede en el Acuartelamiento ‘Jaume I’ de Bétera (València). Este batallón opera en la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y las Islas Baleares. Ellos y ellas tuvieron una participación crucial durante la DANA, con un despliegue sin precedentes de más de 8.500 militares y que supuso una de las operaciones más importantes realizadas por la UME en territorio nacional, marcada por el esfuerzo, la coordinación y la solidaridad hacia los afectados.

Con todo, el momento más emocionante se ha dado justo antes de que rodara el balón. Todo Mestalla en pie, guardando un respetuoso minuto de silencio, en memoria de las personas que se llevó consigo la dana. Los cerca de 45000 aficionados aplaudieron emocionados.