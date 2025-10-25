Las declaraciones de Danjuma en el postpartido del Valencia - Villarreal

El Valencia CF perdió este sábado en Mestalla por 0-2 ante el Villarreal CF en un encuentro donde los de Carlos Corberán no estuvieron a la altura y se vieron superados por el planteamiento y juego de los pupilos de Marcelino. Entre los protagonistas del partido destacó Arnaut Danjuma, fichaje del Valencia CF este verano procedente del Villarreal.

El delantero holandés atendió a los micrófonos de Movistar tras el partido y analizó la jugada del penalti que marcó el encuentro: “Al principio, el árbitro no pitó la acción, pero luego lo revisó en el VAR. Es diferente verlo dentro del juego y luego en la pantalla; el penalti era clave, pero no es excusa”.

Danjuma resalta la actitud del Valencia

El atacante también quiso destacar la entrega del Valencia pese a la derrota: “No creo que nuestros jugadores hayan bajado los brazos. Habíamos creído que podíamos ganar y seguimos queriendo ganar; fuimos a por ellos hasta el final. Tenemos cosas que mejorar”.

Los jugadores del Valencia tras el pitido final del encuentro / LaLiga

En sus declaraciones, Danjuma valoró la primera mitad del Valencia: “En la primera parte estuvimos bien, trabajamos mucho y no perdimos la actitud. Hemos ido siempre a por ellos, sin rendirnos, y eso para mí es muy importante”.

Con este resultado, el Villarreal reafirma su buen momento ante su rival regional, mientras que el Valencia CF continúa sumido en una negativa racha de resultados donde ha cosechado 2 puntos de los últimos 15.