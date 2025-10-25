Derbi de emociones, urgencias y poder en Mestalla

El Valencia CF afronta este sábado el primero de los seis derbis que le aguardan en una temporada histórica con cuatro equipos de la Comunitat Valenciana en la elite. Un encuentro en el que, además de las urgencias en la tabla, entra en juego el orgullo entre un clásico como el club del Murciélago y un grande de presente en la Liga, el Submarino.

La diferencia en la manera de gestionar e invertir -mucho más, desde la pandemia, en el caso castellonense- provocan la nueva realidad en el equilibrio de poder del fútbol valenciano. El Villarreal CF visita esta noche Mestalla (21:00 h) como tercero, en plazas Champions, y tras batirse en duelo, precisamente, en la competición con más 'glamour' con el Manchester City de Pep Guardiola. Por su parte, el Valencia descansa once posiciones más abajo, angustiado y deprimido como cada otoño con Lim como máximo accionista.

Las posiciones son distintas, las urgencias similares. Al Villarreal le empuja la ambición de sus dirigentes. Marcelino García, el entrenador del éxito implosionado por Peter Lim en 2019, quiere cerrar el primer cuarto de la Liga como tercero, en la zona Champions, el lugar de los poderosos. Al Valencia le empuja Mestalla, el cuerpo técnico y, sobre todo, el agobio de verse a finales de octubre cerca del descenso. Con una renta de solo dos puntos tras el triunfo de anoche de la Real Sociedad sobre el Sevilla (2-1).

Cuatro partidos sin ganar ante rivales de diferente postín

Uno y otro encadenan cuatro partidos sin ganar, aunque los amarillos se han visto en ese periplo con el mencionado City y la Juventus en la Liga de Campeones. Entre tanto, una derrota con los condicionantes históricos de medirse al Real Madrid en el Bernabéu y un empate contra el Betis de Antony. Su balance en la Liga es de siete puntos de los últimos 12, muy por encima de los dos de los blanquinegros en una serie preocupante iniciada en el empate 'in extremis' de Cornellà-El Prat: Espanyol (2-2), Oviedo (1-2), Girona (2-1) y Alavés (0-0).

En Vitoria, el conjunto valencianista volvió a dejar la portería a cero como comienzo de una reacción necesaria. Eso sí, fue insuficiente ante el vendaval que se le avecina: Villarreal, Real Madrid y Betis. Carlos Corberán y sus jugadores se aferran a Mestalla, pese al conato de silbidos en la cita con el Oviedo. A la fuerza extra, que ofrece siempre un estadio lleno por costumbre. Antes del derbi, la Curva Nord recibirá a los suyos con el ánimo de impulsarlos hacia el cambio de imagen que pide el entrenador. Sin un juego excelso, el de Cheste se refugia en el compromiso a lo largo de 90 minutos.

Mestalla, el tercer contendiente en el derbi

La ausencia de regularidad y constancia ha sido uno de los principales debes de un Valencia que apenas ha ganado dos partidos -ambos en casa ante Getafe y Athletic-. En el otro lado, a Marcelino, precisamente, le preocupa el factor emocional de Mestalla, y que los locales sepan aprovecharlo con un buen inicio de partido, esos momentos donde su Submarino decae. La mezcla emocional entre el público y la genialidad de un jugador al que conoce perfectamente, Arnaut Danjuma, trae de cabeza al técnico asturiano.

Además, el coliseo de la Avenida de Suècia es uno de esos escenarios que se les atragantan a los amarillos. Las distancias ampliadas por el malhacer de Meriton se reducen dentro de las cuatro esquinas del estadio che. El Villarreal no gana en València desde 2017, con Marcelino en el banquillo local. Desde entonces, el balance es de cinco victorias locales y dos empates.

Más bajas en el bando blanquinegro

En lo estrictamente deportivo, los blanquinegros se presentan con las mismas cuatro bajas de hace una semana -Diakhaby, Ramazani, Foulquier y Ugrinic- y con su entrenador dándole vueltas a un once que no ha repetido todavía después de las nueve primeras jornadas. La titularidad de Lucas Beltrán, que ensayó en el teórico once, puede provocar que Corberán apueste hoy por su décima alineación distinta. Para el entrenador prima la búsqueda de mejoras en el juego ofensivo por delante de una supuesta estabilidad.

El Villarreal, mientras tanto, llega envuelto en una racha de esos cuatro partidos seguidos sin ganar entre la competición doméstica y la Liga Campeones. Los amarillos no habían acumulado tantas jornadas sin ganar desde hace más de un año. Por ello, el entrenador astur ha fijado de puertas hacia dentro del vestuario el objetivo de cerrar la primera serie de diez partidos de Liga como terceros con la veintena de puntos en su haber en la Liga.

Marcelino recupera efectivos, más allá de las bajas de larga duración de Logan Costa y Willy Kambwala. La duda, por ligeras molestias, es Rafa Marín. Las rotaciones se prevén mínimas.

Fuera de los límites de juego, la atención se centrará en los banquillos. Ahí habrá dos técnicos que se conocen y respetan. A pesar de la crisis en el club de Mestalla, Marcelino valoró en la previa el trabajo hecho por Corberán, con el que comparte un buen número de principios tácticos. Quizá, porque el exjugador del Sporting conoce la soledad que acompaña a los técnicos en la plaza blanquinegra, precisamente, desde su destitución hace seis temporadas.

En lo ambiental, el derbi quedará marcado también por el homenaje de ambos clubes a los afectados por la trágica riada del 29 de octubre, de la que se cumplirá un año el próximo miércoles.

Pepelu y Gueye, en el partido de febrero, el único entre Marcelino y Corberán / LaLiga

Alineaciones probables:

Valencia: Agirrezabala; Thierry, Copete, Tárrega, Gayà; Rioja, Javi Guerra, Pepelu o Santamaría, Diego López; Hugo Duro y Danjuma

Villarreal: Arnau Tenas, Mouriño, Foyth, Renato Veiga, Cardona; Pape Gueye, Comesaña, Ilias Akhomach, Moleiro; Ayoze y Mikautadze.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité castellano-manchego)

Estadio: Mestalla

Hora: 21:00 horas.