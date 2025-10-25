Diego López alcanza los 100 partidos con el Valencia CF

El delantero del Valencia CF, Diego López, ha alcanzado este sábado ante el Villarreal CF la cifra de 100 partidos oficiales con la camiseta valencianista. El atacante de Turón debutó con el primer equipo el 29 de agosto de 2022 frente al Atlético de Madrid en Mestalla y anotó su primer gol en partido oficial el 21 de mayo de 2023, también en Mestalla, ante el Real Madrid CF.

A sus 23 años, Diego López se ha ganado el respeto y el cariño de la afición blanquinegra gracias a su entrega, su capacidad goleadora y su carácter competitivo. Este verano renovó su compromiso con el club hasta junio de 2029, consolidándose como un jugador de futuro para el proyecto dirigido por Carlos Corberán.

Un talento joven con sello valencianista

El de Turón se ha consolidado como uno de los jugadores jóvenes más prometedores del fútbol nacional. Su velocidad, determinación y facilidad para decidir partidos en momentos clave le han hecho destacar tanto en LaLiga como en el panorama internacional. Actualmente, ocupa el cuarto lugar entre los futbolistas valencianistas más jóvenes en alcanzar los 15 goles en LaLiga en el siglo XXI, un logro que reafirma su proyección y madurez futbolística.

Valencia's Diego Lopez celebrates after scoring against Valencia during a Spanish LaLiga EA Sports soccer match between Girona and Valencia at Montilivi Stadium, in Girona, Catalonia, Spain, 4 October 2025. EFE/ David Borrat / David Borrat

De Mestalla a los Juegos Olímpicos

Además de su crecimiento en el Valencia CF, el delantero ha sido pieza importante en la selección española Sub-21, con la que disputó el Europeo de la categoría. Su evolución le llevó a representar a España en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde contribuyó a la consecución de la medalla de oro.

Diego López con Ron Gourlay en el anuncio de su renovación / Valencia CF

Con 100 partidos ya a sus espaldas y un contrato que le vincula al club hasta 2029, Diego López es hoy uno de los referentes del combinado valencianista, un jugador que encarna el esfuerzo y la pasión del Valencia C.F.