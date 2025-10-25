Las notas (desastrosas) del Valencia CF contra el Villarreal
Suspenso general para Corberán y todos los futboilistas del Valencia, muy inferiores a un Villarreal que se llevó el derbi regional jugando al cincuenta por ciento
Partido decepcionante del Valencia CF y suspenso general de Carlos Corberán y todos los futbolistas muy por debajo del nivel de la temporada pasada. Los blanquinegro parecían juveniles al lado de los amarillos. El técnico no da con la tecla y la plantilla sigue sin dar un paso adelante. El Villarreal le sacó los colores al equipo blanquinegro jugando al cincuenta por ciento. Estas son las notas (desastrosas) del Valencia CF:
AGIRREZABALA 4
El menos malo. Se lanzó al lado contrario en el penalti de Gerard Moreno. Pudo hacer más en el gol de Comesaña. Evitó que la goleada fuera mayor ante Mikautadze.
THIERRY 3
No está para competir. Desesperante con balón y sin balón. Lejos de su mejor versión después de la lesión. Superado de forma sonrojante por Mikautadze en el segundo gol.
TÁRREGA 4
Hasta César parece un jugador menor en este Valencia. Por debajo de su nivel en los duelos y superado por Mikautadze en banda.
COPETE 2
Protagonizó el polémico penalti que supuso el primer gol de Gerard Moreno y le faltó contundencia en el segundo gol del Villarreal.
GAYÀ 4
Al capitán no le salió nada. Desesperado y desquiciado. Cambiado a las primeras de cambio por Jesús Vázquez.
PEPELU 3
Muy pequeño en el centro del campo en los duelos y la circulación de balón. Desaprovechó una falta directa por encima del larguero.
JAVI GUERRA 3
Difuminado y pitado por la afición. Dispuso de dos remates desde la frontal. Uno directo al lateral de la red y otro con rebote en el árbitro
RIOJA 4
De lo poco salvable en fase ofensiva. Dispuso de un disparo a puerta atajado por Júnior y un centro envenado desde la izquierda.
DANJUMA 4
El jugador más determinante del Valencia es un descarte del Villarreal. Dispuso de las ocasiones más claras y dejó dhispazos intermitentes.
DIEGO LÓPEZ 3
Su apagón continúa. Perdido como en el primer cuarto de la temporada. No se encuentra a sí mismo en ninguna posición. Lejos de su versión del año pasado.
BELTRÁN 2
Intrascendente una vez más. Desaprovechó una nueva oportunidad como '9' titular. Sustituido al descanso por Hugo Duro.
CORBERÁN 3
Incapaz de darle soluciones al equipo y dar con la tecla de la reacción. Marcelino lo superó a todos los niveles.
