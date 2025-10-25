Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así ha sido el polémico penalti de Copete a Gerard Moreno

Una internada del delantero en el área terminó con sus huesos en el suelo y, tras ser avisado por el VAR, Alberola Rojas señaló los once metros

Así ha sido el polémico penalti de Copete a Gerard Moreno

Así ha sido el polémico penalti de Copete a Gerard Moreno / Movistar

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

Una internada de Gerard Moreno en el área terminó con sus huesos en el suelo. Un toque a la pelota en el aire descolocó a Copete, que aparentemente pisó de manera muy leve al delantero del Villarreal CF. Tras notar el contacto, el veterano atacante se dejó caer con los brazos en alto y reclamando la pena máxima. Alberola Rojas vio la jugada e interpretó que no hubo intensidad suficiente como para señalar los 11 metros... en un primer momento.

El VAR le avisó para que fuera a revisar la jugada al monitor y, tras hacerlo, cambió de parecer y señaló el penalti en cuestión. Además, amoestó a Copete por la acción. Gerard Moreno lanzó y convirtió para adelantar a los suyos 0-1 a dos minutos del descanso.

El vídeo del polémico penalti de Copete a Gerard Moreno

Tras señalar el camino a los vestuarios, la grada de Mestalla protestó airadamente contra el colegiado de Ciudad Real por su polémica decisión.

TEMAS

