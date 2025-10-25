Así ha sido el polémico penalti de Copete a Gerard Moreno

Una internada de Gerard Moreno en el área terminó con sus huesos en el suelo. Un toque a la pelota en el aire descolocó a Copete, que aparentemente pisó de manera muy leve al delantero del Villarreal CF. Tras notar el contacto, el veterano atacante se dejó caer con los brazos en alto y reclamando la pena máxima. Alberola Rojas vio la jugada e interpretó que no hubo intensidad suficiente como para señalar los 11 metros... en un primer momento.

El VAR le avisó para que fuera a revisar la jugada al monitor y, tras hacerlo, cambió de parecer y señaló el penalti en cuestión. Además, amoestó a Copete por la acción. Gerard Moreno lanzó y convirtió para adelantar a los suyos 0-1 a dos minutos del descanso.

El vídeo del polémico penalti de Copete a Gerard Moreno

Tras señalar el camino a los vestuarios, la grada de Mestalla protestó airadamente contra el colegiado de Ciudad Real por su polémica decisión.