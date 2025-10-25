Así ha sido el polémico penalti de Copete a Gerard Moreno
Una internada del delantero en el área terminó con sus huesos en el suelo y, tras ser avisado por el VAR, Alberola Rojas señaló los once metros
Una internada de Gerard Moreno en el área terminó con sus huesos en el suelo. Un toque a la pelota en el aire descolocó a Copete, que aparentemente pisó de manera muy leve al delantero del Villarreal CF. Tras notar el contacto, el veterano atacante se dejó caer con los brazos en alto y reclamando la pena máxima. Alberola Rojas vio la jugada e interpretó que no hubo intensidad suficiente como para señalar los 11 metros... en un primer momento.
El VAR le avisó para que fuera a revisar la jugada al monitor y, tras hacerlo, cambió de parecer y señaló el penalti en cuestión. Además, amoestó a Copete por la acción. Gerard Moreno lanzó y convirtió para adelantar a los suyos 0-1 a dos minutos del descanso.
El vídeo del polémico penalti de Copete a Gerard Moreno
Tras señalar el camino a los vestuarios, la grada de Mestalla protestó airadamente contra el colegiado de Ciudad Real por su polémica decisión.
- Calero clama por el horario del Valencia-Levante: 'No he visto ningún derbi, de una ciudad importante, que se juegue viernes
- Corberán explica los motivos del mal momento del Valencia
- Sempre Mestalla: el proyecto de Libertad VCF para remodelar el estadio
- Jean Montero salva una victoria agónica en Milán
- Alineaciones probables del Valencia CF - Villarreal CF
- El fichaje con el que sueña Xabi Alonso para sustituir a Vinicius en el Real Madrid
- Pedro Martínez: 'La personalidad ha decidido, el triple de Montero fue increíble
- Marc Jurado, el 'refuerzo' que pide paso a base de goles