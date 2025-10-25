Recibimiento al equipo y mensaje para Ron Gourlay

Alrededor de unos 3000 valencianistas han recibido al Valencia en los prolegómenos del derbi con el Villarreal CF. Pasados unos minutos de las siete de la tarde, el equipo de Carlos Corberán hacia su aparición, en autobús, en el estadio por la Avenida de Suècia. Liderados por los miembros de la Curva Nord, acordonados, los seguidores han dedicado cánticos de aliento a los suyos y los típicos en contra del adversario en un partido de máxima rivalidad regional.

Aparte de por el recibimiento, la previa del Valencia - Valencia Villarreal ha estado también aderezada por una pancarta que la asociación Libertad VCF, que el jueves presentó una propuesta de reforma integral del estadio, ha dirigido hacia el CEO de Fútbol, Ron Gourlay. "Ron Gourlay and Peter Lim. Liar, liar (mentiroso, mentiroso)".

Después de la rueda de prensa del CEO de Fútbol del club, a principios de mes, buena parte de los aficionados consideran que apenas ha cambiado nada en la gestión del club con relación a la visto en los años posteriores a la pandemia. El dirigente, de hecho, fue incapaz de salir del 'bucle de Meriton' y aplazó la exigencia de competir por una plaza europea hasta el verano del Nou Mestalla, 2027.

La historia de Kiat Lim en Instagram con una foto de Carlos Corberán antes del derbi con el Villarreal / Instagram Kiat Lim

Kiat Lim y una foto de Corberán

En la tarde de este sábado, por otro lado, el presidente, Kiat Lim, ha colgado una fotografía del entrenador, Carlos Corberán, en sus historias de Instagram, unas horas del encuentro de la décima jornada de la Liga ante el Villarreal. Un mensaje a las claras de que en esta crisis que asola al Valencia, el hijo del máximo accionista continúa confiando en el técnico de Cheste.