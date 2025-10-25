Así ha sido el homenaje del Valencia CF en Mestalla en recuerdo de las víctimas de la DANA

El Camp de Mestalla vivió una de sus jornadas más emotivas. Antes del inicio del encuentro entre el Valencia CF y el Villarreal CF, el estadio se convirtió en un espacio de recuerdo y solidaridad con todas las personas y localidades que sufrieron las consecuencias de la DANA que golpeó la provincia de Valencia hace casi un año.

Un sexteto de cuerda interpretó en directo los acordes del Himno de la Comunitat Valenciana, mientras en el videomarcador se proyectaban imágenes que recordaban los difíciles momentos vividos y la posterior recuperación. La música en directo y la emoción de los asistentes convirtieron el estadio en un escenario de respeto, unidad y orgullo valenciano.

Un homenaje con identidad y esperanza

Los jugadores del Valencia CF saltaron al terreno de juego luciendo la tercera equipación, inspirada en la Senyera, como símbolo de identidad y unión con los pueblos afectados. Junto a ellos, 22 niños y niñas de las escuelas Escoles VCF Racing Algemesí, Atlético Sedaví, UD Aldaia y FBCD Catarroja (localidades especialmente afectadas por la DANA) acompañaron a ambos equipos en el inicio del acto.

El capitán valencianista José Luis Gayà portó un brazalete conmemorativo, cuyo diseño fue elegido por los aficionados a través de una votación exclusiva para poseedores de VCF Fan Tokens. Un gesto que reforzó la conexión entre el club y su hinchada, siempre implicada en las iniciativas solidarias.

Por su parte, el Villarreal CF se unirá al homenaje del Valencia CF a las víctimas de la DANA en Mestalla, dejando de lado su tradicional amarillo para vestir su segunda equipación beige y granate. El gesto permitirá que el Valencia luzca la Senyera en una noche marcada por la solidaridad, la unión y el compromiso de ambos clubes con la Comunitat Valenciana y su gente.

Diego López con la camiseta de la Senyera / Valencia CF

Reconocimiento a los héroes de la emergencia

Dentro de la iniciativa ADN Mestalla Solidari, el Valencia CF recibió al Batallón de Intervención de Emergencias III (UME BIEM III), con sede en Bétera. Este cuerpo, perteneciente a la Unidad Militar de Emergencias, desempeñó un papel fundamental durante la catástrofe, movilizando a más de 8.500 efectivos en una de las operaciones más importantes realizadas por la UME en territorio nacional.

El homenaje culminó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas, mientras las banderas ondeaban a media asta y todo el estadio se unía en un respetuoso aplauso.