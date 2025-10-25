En Directo
Valencia CF - Villarreal CF, LaLiga EA Sports, en vivo y en directo
Bienvenidos a la narración en vivo del partido entre Valencia CF y el Villarreal CF correspondiente a la LaLiga EA Sports 2025. Te contamos cada jugada, el marcador en tiempo real y los momentos más destacados desde Mestalla.
Al igual que Copete, Rafa Marín era duda por molestias... pero también ha logrado recuperarse sobre la bocina. El central estará en Mestalla.
Mientras que el submarino amarillo llega al derbi en una dinámica ascendente en Liga: terceros, con 17 puntos, pero con derrota en Champions ante el City; el conjunto valencianista no acaba de encontrar el juego y las sensaciones, con un rendimiento negativo y sin 'brotes verdes': decimocuarto en la clasificación, con 9 puntos a favor.
Los derbis siempre son especiales, y más cuando se trata de un Valencia-Villarreal, una de esas rivalidades entre dos polos completamente opuestos, pero que históricamente ha sido un duelo aguerrido, competido y de muchas emociones. Cierto es que, ambos clubes llegan en dinámicas diferentes, con objetivos distintos, pero con un estilo de juego que comparte ciertas similitudes entre ambos.
