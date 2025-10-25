Valencia CF - Villarreal CF, LaLiga EA Sports, en vivo y en directo

Los derbis siempre son especiales, y más cuando se trata de un Valencia-Villarreal, una de esas rivalidades entre dos polos completamente opuestos, pero que históricamente ha sido un duelo aguerrido, competido y de muchas emociones. Cierto es que, ambos clubes llegan en dinámicas diferentes, con objetivos distintos, pero con un estilo de juego que comparte ciertas similitudes entre ambos.