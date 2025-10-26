Fabio Blanco persigue su renacer en Portugal

La carrera de Fabio Blanco no ha explotado cómo se esperaba cuando el Eintracht de Frankfurt apostó fuerte por llevárselo de la Ciudad Deportiva de Paterna con 17 años de edad. Los alemanes pusieron toda la carne en el asador para firmarle por las buenas condiciones técnicas que atesoraba, pero su adaptación a tierras germanas no llegó... Y con ello llegaron una serie de cambios de aires que no lograron hacerle recuperar el desparpajo y la sensación de poder ser un jugador importante. Hasta que decidió probar fortuna en Portugal, dónde quiere recuperar la sonrisa.

El curso pasado, después no asentarse en el Villarreal 'B' de Segunda División en España, recibió el interés de un histórico portugués en horas bajas como el CS Marítimo en la categoría de plata del fútbol luso. Allí se volvió a sentir importante a las órdenes de Ivo Vieira, que lo alineó de forma sistemática.

Fabio Blanco en Marítimo / SD

Buena decisión marcharse a Portugal

Partiendo desde la banda izquierda, alejado del 'foco' de las gigantescas expectativas y jugando con continuidad, logró encontrar el fútbol que maravilló en la cantera del Valencia CF. Eléctrico en el uno contra uno y capaz de generar ventajas en ataque para su equipo de forma constante.

La temporada acaba con un Fabio revalorizado en Portugal, con cuatro asistencias en su casillero y llamando la atención de equipos importantes dentro del país, que son los que siguen de cerca la segunda división. El interés más fuerte lo logró por parte del Vitoria de Guimaraes, que decide hacer una apuesta de alrededor del millón de euros por hacerse con sus servicios.

Salto a Vitoria de Guimaraes

El conjunto de Guimaraes, que venía de quedar sexto, a las puertas de Europa, objetivo por el que compite cada temporada, ve en Fabio un jugador que a sus 21 años puede renacer y explotar todas las capacidades que en su momento le elevaron a una de las mayores promesas del fútbol español con un paso destacado por las inferiores de La Roja.

Tras unas primeras jornadas de adaptación, Blanco estrenó la titularidad en el equipo que dirige Luis Pinto la pasada jornada en la victoria frente a Santa Clara después de una serie de partidos en los que su protagonismo había ido creciendo de forma paulatina y una primera entrada al once en Copa una semana antes.

Ahora su objetivo es el de luchar por asentarse en el once del conjunto portugués y progresivamente ir mostrando una mejor cara. Está a tiempo de todo y aunque no se ha convertido en el futbolista que se esperaba años atrás, quiere sentirse un jugador capaz de enderezar y hacer una buena carrera. Vitoria Guimaraes es una buena plaza para ello.