El Mestalla tropieza con un empate que no le saca de pobre (1-1)

El Valencia Mestalla volvió a tropezar en casa. Esta vez contra un rival directo, el Porreres, por la permanencia al que sometión, pero al que no pudo superar. Nuevamente un error defensivo le hizo ir a remolque y aunque pudo empatar la contienda recién empezada la segunda parte, la realidad es que al equipo le faltó pegada y sigue hundido en la parte baja de la clasificación.

El filial empezó intentándolo a través de Marc Jurado y Mario Guilabert en una acción asociativa que la defensa rival estuvo muy atenta para abortar. Quería el Mestalla su segunda victoria y trataba de instalar un dominio territorial sobre el campo, con la pelota en los pies y con paciencia hasta la llegada de la segunda acción peligrosa con un disparo de Mario González que repelía el guardameta rival.

Los fantasmas del pasado, no obstante, volvieron para visitara al Mestalla en el ecuador de la primera parte. Nuevamente con un error defensivo que el cuadro balear iba a aprovechar para ponerse por delante en el marcador gracias al tanto de Mascaró con un 'globo' que se metió en la portería rival.

Intentonas hasta el descanso

El filial no se vino abajo y trató de reaccionar. Primero con una intentona de Pol y más tarde con un tiro de Víctor Fernández Jr. que se estrelló en la madera. Agonizaba la primera parte cuando llegó la más clara, también a través de Víctor, que se topó con el portero rival en el mano a mano. Méndez estaba siendo, de hecho, el mejor del partido, evitando los goles del filial una vez tras otra.

Empate a la reanudación

Con la reanudación, eso sí, llegó por fin el gol del empate, obra de Mario Domínguez. El delantero granadino remató de cabeza un gran centro efectuado por Marcos Navarro. Entraba con buen pie el equipo en el campo, buscando el segundo y la remontada. Casi la consigue Aimar Blázquez, pero Víctor Méndez respondía con su enésima parada.

El flujo de ocasiones bajaba, aunque era el Mestalla el equipo que más lo intentaba. En el 84 fue Mario Guilabert el que lo probó... topándose con el de siempre, Víctor Méndez. No hubo mucho más movimiento y el equipo acabó empatando.