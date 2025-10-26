La lesión de Lucas Beltrán, otra mala noticia tras la derrota

La derrota del Valencia CF en Mestalla frente al Villarreal CF hunde aún más a los de Corberán, que acumulan cinco jornadas sin conocer la victoria. A pesar de la mejora en la primera mitad, el equipo se marchó al descanso por detrás en el marcador después de un polémico penalti de Copete sobre Gerard Moreno. Por otro lado, en la segunda parte, los de Marcelino anotaron el 0-2 ante la pasividad de la defensa y no sufrieron en ningún momento frente a un Valencia inoperante.

Una nueva baja

Además, la dura derrota en casa no fue la única mala noticia para el equipo. Lucas Beltrán fue uno de los elegidos de Carlos Corberán para formar parte del once titular, sin embargo, tuvo que ser sustituido al descanso por Hugo Duro tras un fuerte pisotón en el empeine. El motivo lo explicó el técnico de Cheste en la rueda de prensa posterior al encuentro: "Lucas Beltrán ha recibido un golpe y no ha podido continuar por lesión. Su rendimiento la primera parte ha sido extraordinario", ha indicado.

De hecho, el delantero argentino abandonó el estadio cojeando y con un vendaje en el pie derecho, sumándose a la lista de bajas del Valencia para el partido de Copa del Rey frente al Maracena del próximo martes. Para visitar al club granadino, Corberán no podrá contar con Beltrán, quien no ha entrenado hoy con el resto del grupo, al igual que Dimitri Foulquiery Filip Ugrinic. Por su parte, Largie Ramazani sí ha saltado al césped, pero tampoco estará en el Nuevo Los Cármenes para el encuentro copero.

El atacante Lucas Beltrán, en el último entrenamiento previo al duelo con el Villarreal / VCF Media

Un calendario complicado

Tras la derrota, el calendario que se le presenta al Valencia CF no es nada sencillo. Después de la visita al Maracena, el club valencianista deberá visitar el Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid y, en el último encuentro antes del parón de noviembre, recibirán en Mestalla al Real Betis. Junto al encuentro del Villarreal, el Valencia se enfrentará a tres equipos que disputan competición europea, los cuales podrían seguir hundiendo a los de Corberán.