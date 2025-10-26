Marcelino habla sobre la crisis del Valencia: "Es una pena, pero el dueño del club quiere que así sea"

Marcelino García Toral se mostró contento en sala de prensa por la victoria del Villarreal contra el Valencia, seguro de que su equipo dominó el partido con claridad y considerando que, de haber tenido más acierto en la segunda mitad, el resultado hubiera sido más abultado. Sin embargo, el asturiano, con pasado en el banquillo de Mestalla, fue cuestionado sobre la situación del club, cerca del descenso y sumergido en una crisis preocupante de resultados, y no se mordió la lengua: apuntó a Meriton y aseguró que ni el Valencia como entidad, ni su afición, merecen vivir esta realidad.

Balance del partido: El primer tiempo fue bastante igualado, pero nosotros sí que lo analizamos bien. Hubo una fase donde el Valencia tuvo un arreón grande, pero creo que el primer tiempo lo tuvimos bien controlado. La jugada del penalti fue un momento muy importante. Podíamos haber empezado mejor el segundo tiempo y el Valencia nos metió en nuestra área, pero reaccionamos muy bien. Con 0-2, demostramos una superioridad clara, teniendo varias situaciones como para aumentar el marcador. Jugar en Mestalla es muy dificultoso para el rival y para el Villarreal más si cabe. Las estadísticas están ahí.

Situación del Valencia CF: Me siento muy querido aquí. Estoy muy agradecido. Es una pena pero el dueño del club quiere que así sea. Es una falta de respeto enorme hacia el Valencia como el club y hacia la afición. Me tocó vivir cosas maravillosas y esta afición estoy seguro de que no se merece esto. Debe ser triste para todos. Los futbolistas no son los culpables de esta situación. Tienen que seguir.

Control del choque: Hemos llegado en situaciones de ventaja al último tercio. Quizás nos ha faltado un poco de profundidad y buena toma de decisiones, pero el partido lo teníamos totalmente controlado. Tuvimos el momento que nos hizo ir al descanso con ventaja, pero esto es fútbol. El segundo tiempo creo que fuimos lo suficientemente mejores como para merecer la victoria. Si hubiéramos estado más precisos, hubiéramos metido más porque tuvimos ocasiones claras.

Consejo para Corberán: No soy quién para dar consejos. Me parece buen entrenador y tiene identidad. Por lo tanto, tiene trabajo. Es un trabajo de todos. El Valencia tiene argumentos. Van pocas jornadas, seguro que van a encontrar el camino correcto. Sabemos que cuando juegas un partido en esta liga todo está muy igualado. El fútbol no te permite respiro, sino estar todo el tiempo concentrado hasta que acabe el partido.

Club que vende... e invierte: El equipo está compitiendo. En Champions jugamos contra equipazos. El mínimo error te penalizan más, pero, en la liga, lo estamos haciendo muy bien. Es nuestra principal preocupación. La Champions te excita y te puede confundir, y afortunadamente no nos está confundiendo. Tenemos 20 puntos de 30 tras haber jugado con los cuatro equipos de Champions. Es para estar orgulloso y muy satisfecho con la plantilla. Tenemos actitud y capacidad y es lo que tenemos que potenciar. Además tenemos margen de mejora.

Gerard Moreno: Se está adaptando a competir. La mejor noticia es que no interrumpa este camino. A partir de ahí cogerá la forma progresivamente. No podemos pedirle que nos dé lo mismo que antes de las lesiones, pero su actitud siempre es buenísima. Nos dará rendimiento progresivo y seguro que estará a buen nivel. Es lo que queremos todo porque lo ha pasado muy mal. Cuando estás lesionado es cuando de verdad sufres este deporte. Ojalá sea definitiva su continuidad durante toda la temporada.