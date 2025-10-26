Las palabras de Dani Parejo después de visitar Mestalla

La gran ovación del Valencia CF - Villarreal CF en Mestalla se la llevó un jugador del Submarino. Y no es para menos. Dani Parejo volvía a la que fue su casa hasta que Meriton Holdings, un habitual ejercicio de autosabotaje, decidió regalárselo al equipo de La Cerámica.

El de Coslada, capitán del equipo campeón del Centenario y leyenda del club, uno de los diez jugadores con más partidos en la historia valencianista, ingresó en el terreno de juego en la segunda parte. Mestalla, hastiada de la perpetua crisis que arrastra desde su marcha y la de Marcelino, ambos rivales el sábado, demostró cuáles son sus verdaderos ídolos.

Dani Parejo. / SD

Ovación sonora

Con el ingreso del madrileño en el campo la mayoría de valencianistas le brindaron una sonora ovación y muchísimos se levantaron, coreando incluso su nombre. El cariño de la parroquia blanquinegra hacia el '10' es total... Y el sentimiento es mutuo.

Parejo contestó a esa ovación devolviendo los aplausos y más tarde lo agradeció en sus redes sociales: "Gran triunfo del equipo en un campo especial para mí. Bonito volver donde viví tantos momentos y sentir el cariño de la gente. Gracias Mestalla", expuso el capitán.