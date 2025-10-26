Revelados los audios del VAR del penalti de Copete a Gerard

Una de las jugadas que más marcó el partido entre el Valencia CF y el Villarreal CF no fue otra que el penalti de José Copete sobre Gerard Moreno. Tras notar el contacto, el veterano atacante se dejó caer con los brazos en alto y reclamando la pena máxima. Alberola Rojas vio la jugada e interpretó que no hubo intensidad suficiente como para señalar los 11 metros... en un primer momento. De hecho, le pidió al delantero que se levantase.

El VAR le avisó para que fuera a revisar la jugada al monitor y, tras hacerlo, cambió de parecer y señaló el penalti en cuestión. Además, amoestó a Copete por la acción. Gerard Moreno lanzó y convirtió para adelantar a los suyos 0-1 a dos minutos del descanso.

Como viene siendo habitual, la RFEF ha hecho pública a la mañana siguiente la conversación entre el colegiado de campo y el de la sala VOR, que es el que le recomendó ir a ver la acción al monitor. En esa interpelación, le señaló que no toca balón y, tras verla, Alberola afirmó que iba a pitar penalti por "pisotón claro" y que iba a amonestar a Copete.

Las palabras de Gerard

Sobre el polémico penalti que el árbitro señaló tras ser avisado por el VAR, Gerard comentó la jugada en la que fue protagonista y explicó que inicialmente "el arbitro tenía una percepción distinta a la mía, yo he notado el contacto y luego en el VAR han visto ese contacto. Me ha tocado, no sé si lo suficiente para ser penalti pero al final han decretado que sí ha sido".

Así ha sido el polémico penalti de Copete a Gerard Moreno / Movistar

Danjuma no se escuda

El delantero holandés atendió a los micrófonos de Movistar tras el partido y analizó la jugada del penalti que marcó el encuentro: “Al principio, el árbitro no pitó la acción, pero luego lo revisó en el VAR. Es diferente verlo dentro del juego y luego en la pantalla; el penalti era clave, pero no es excusa”.