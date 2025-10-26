El segundo gol 'retrata' al Valencia CF

El Valencia CF firmó una nueva derrota en Mestalla ante su gente. El equipo de Carlos Corberán, que trató de aplicar más intensidad e intención en la primera mitad, acabó dejándose llevar y permitiendo al Villarreal CF gozar de todas las facilidades del mundo para llevarse los tres puntos.

El segundo gol del Submarino amarillo, de hecho, retrató y mucho la situación de este Valencia a la deriva. Por la alfombra roja puesta al rival para generar una acción clara... pero sobre todo por la pasividad de los jugadores dentro del área y la ausencia total de contundencia.

Sin contundencia... y con parsimonia

En primer lugar, porque Mikautadze se marcha de Thierry en el uno contra uno con una facilidad insultante. El luso está blando y le defiende el regate con una tensión nula. Segundo por la falta de contundencia de José Copete a la hora de despejar el balón y mandarla fuera de la zona de castigo.

Pero seguramente lo más sangrante sea la parsimonia y la dejadez con la que los dos centrocampistas, Javi Guerra y especialmente Pepelu, defienden la acción. Porque el esférico lo remata completamente solo un Santi Comesaña al que el futbolista de Denia se limita a mirar a pesar de tener todo el tiempo a escasos metros.

VALENCIA, 25/10/2025.- El centrocampista del Villarreal Santi Comesaña (2-i) celebra con sus compañeros tras marcar el 0-2 ante el Valencia, durante el partido de la décima jornada de LaLiga EA Sports disputado este sábado en el estadio de Mestalla. EFE/Manuel Bruque / Manuel Bruque / EFE

Este despropósito colectivo y que señala a varios jugadores en esta acción no es si no el reflejo del Valencia sin alma que una temporada más está más cerca de los puestos de descenso que de luchar por regresar a la zona que le corresponde por historia.