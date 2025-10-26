Todo lo que debes saber del Maracena - Valencia de Copa del Rey

El martes 28 a las 20:00 horas comienza el camino del Valencia CF en la Copa del Rey 2025/26. Los de Corberán se enfrentarán a la UD Maracena, equipo de la provincia de Granada que milita actualmente en la División de Honor Andaluza, sexto nivel del fútbol español, inmediatamente posterior a Tercera RFEF. El club valencianista busca resarcirse de la derrota en casa frente al Villarreal CF y coger aire para el calendario que se le presenta, con la visita al Santiago Bernabéu y el encuentro en Mestalla frente al Real Betis.

Cambio de sede

El estadio en el que el Maracena suele disputar sus partidos como local, pero, tras un cambio de última hora, el partido se jugará en el Nuevo Los Cármenes, estadio del Granada CF. La Ciudad Deportiva de Maracena recibió el visto bueno de la RFEF para que se disputase el encuentro allí. Sin embargo, debido a la alta demanda y, como ha confirmado el modesto club granadino, "a la imposibilidad de que el campo municipal de Maracena albergue a todos los seguidores que desean presenciar en directo este momento único para el club", se ha decretado que el partido se juegue en un estadio más grande.

El Granada ofrece Los Cármenes para el Maracena-Valencia. / Granada CF

El presidente del club andaluz, Sergio Gómez, calificó de "sueño" el partido frente al Valencia: "Todo lo que queda a partir de ahora es disfrutar. Somos el equipo que más rondas previas hemos jugado y que las hemos ganado; hemos sido campeones de la Copa Andalucía y ahora ya tenemos el premio de cumplir un sueño". Tras eliminar al Sporting de Ceuta en la ronda preliminar el cuadro nazarí tenía el 'privilegio' de enfrentarse a un equipo de Primera División, el cual ha sido el conjunto valencianista.

¿Cómo llega el Maracena?

El Maracena ocupa la cuarta posición en la tabla clasificatoria, con 10 puntos en su haber. El club granadino acumula tres victorias, dos derrotas y un empate durante el inicio de liga y se postula como uno de los favoritos a pelear por los puestos de playoff de ascenso a final de temporada. El equipo andaluz no ha disputado su partido este fin de semana debido a la exclusión de la competición del Polideportivo El Ejido, pero en las dos últimas jornadas ha sumado dos victorias consecutivas. El Maracena venció al Poli Almería (1-2) y al Villacarrillo (5-0), con un Hayes estelar. El puertorriqueño ha anotado cuatro goles en los últimos dos encuentros.

Horario y dónde ver el partido

El choque entre Maracena y Valencia se emitirá en directo a través de Movistar a partir de las 20:00 horas del próximo martes 28 de octubre. También se podrá seguir el duelo a través de SUPER con toda la previa y el pospartido, además de nuestro minuto a minuto en directo.