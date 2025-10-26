El Valencia no enlazaba dos derrotas seguidas en casa en un curso desde...

El Valencia, que ha perdido ante Oviedo y Villarreal en sus dos últimos partidos ligueros en Mestalla, ha encadenado dos derrotas en casa durante una misma temporada un año y medio después de que ocurriera por última vez, en el tramo final de la campaña 2023-24.

Este sábado, durante el último tramo del duelo autonómico ante el Villarreal y al acabar el mismo, buena parte de la afición de Mestalla mostró su enfado con la plantilla y con el club. En las últimas campañas, el apoyo local ha sido uno de las fortalezas del equipo y le ha ayudado a cerrar varias salvaciones apretadas.

El equipo que ahora entrena Carlos Corberán ha acumulado dos derrotas como local seguidas y suma nueve puntos en estas primeras diez jornadas, en las que ha perdido cinco encuentros, mientras sólo ha sido capaz de ganar dos, ambos precisamente en Mestalla, ante el Getafe y el Athletic Club.

Remontarse a la época de Baraja

La última vez que encadenó dos derrotas seguidas ligueras como local en una misma temporada fue en el tramo final del curso 2023-24, cuando el equipo que dirigía Rubén Baraja todavía peleaba por entrar en competición europea. Encadenar como local derrotas ante el Betis en la jornada 32 y el Alavés dos partidos después, fue uno de los motivos de que se descolgara.

Precisamente, el Betis era su gran adversario para conseguir esa posición europea, que finalmente logró el equipo hispalense, en parte por este encuentro disputado en Mestalla, que finalizó 1-2 y que tuvo protagonista al exvalencianista Isco Alarcón, que lideró al conjunto de Manuel Pellegrini.

Pellegrini, entrenador del Betis / EFE

Dos semanas más tarde, después de caer en Montjuic por 4-2 ante el Barcelona, el equipo dirigido por Rubén Baraja también cayó (0-1) ante el Alavés.

Asimismo, el Valencia también encadenó dos derrotas seguidas entre la jornada 37 de esa misma Liga, cuando perdió 1-3 ante el Girona, y con la derrota 0-1 ante el Barcelona en el partido que daba comienzo a la campaña 2024-25, aunque ello ocurrió en temporadas distintas.

Ahora, el equipo de Corberán ha perdido ante el Oviedo, que remontó el gol marcado por Arnaut Danjuma, y ante el Villarreal, que hundió a un Valencia que no logra olvidarse de la lucha por la permanencia.