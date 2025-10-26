Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Valencia, muy pendiente del Osasuna - Celta

Si el Celta de Vigo es capaz de ganar en Pamplona metería a los valencianistas en descenso

Fotografía de Salvador Sas, en la que puede verse en una imagen de archivo del pasado 2 de octubre al delantero del Celta de Vigo Iago Aspas durante un partido. EFE. (Celta) Actualiza texto con el final de partido / Salvador Sas / (EPA) EFE

Pau Pardo

Valencia

El Valencia CF está protagonizando, otra vez, un nefasto arranque de temporada. A pesar de las promesas del verano, el conjunto valencianista está nuevamente más cerca del descenso que de las posiciones europeas.

Han transcurrido diez jornadas, la crisis es muy alarmante y esta tarde podría escalar en su nivel de gravedad. El partido entre Osasuna y Celta podría meter al equipo de Carlos Corberán en zona de descenso antes de visitar el Santiago Bernabéu.

A dos puntos de distancia

Los celestes tienen dos puntos menos que los valencianistas y son el equipo que marca la zona roja, por lo que de ganar en Pamplona saldrían y hundirían al Valencia en la tabla.

El conjunto blanquinegro tiene nueve puntos por los siete celestes, que no han arrancado muy bien la temporada en la que tienen también competición europea. En las últimas semanas han mejorado sus prestaciones y están cerca de salir del peligro.

