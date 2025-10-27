Seis lesionados, dos 'tocados' y seis canteranos para la Copa

Carlos Corberán prepara cambios para el partido de Copa que enfrentará al Valencia este martes contra el Maracena en Granada. El técnico ha anunciado la baja de seis lesionados y hasta la presencia de seis canteranos en la expedición del primer equipo. El entrenador no podrá contar con Lucas Beltrán y Pepelu por lesión y ha informado de las molestias que arrastran José Luis Gayà y Thierry Rendall. A la lista de lesionados y 'tocados' hay que añadir las ausencias ya sabidas de Diakhaby, Ramazani, Foulquier y Ugrinic.

"Lucas sufrió un golpe, en ese momento, con su idea de ayudar al equipo siguió hasta que no pudo y lo cambiamos. No hay lesión importante pero sí inflamación, no puede competir mañana. Veremos su evolución. Gayà tenía molestias en el tobillo, esas molestias persisten pero creo mañana va a estar para viajar al menos. Pepelu tiene molestias en el aductor, mañana no va a estar. No hay novedad en los jugadores lesionados", explicaba.

Seis canteranos

A pesar de las bajas, el técnico confía en armar un once competitivo: "Vamos a buscar un equipo competitivo con los que estén en disposición física para afrontar el equipo. Titi (Thierry) ha entrenado hoy pero tiene molestias en el cuadricreps, la cadera de Pepelu. Van a viajar 6 jugadores del filial con el primer equipo". Este lunes se han ejercitado con el equipo Iranzo, Panach, Otorbi, Marc Jurado y Mario.