Corberán confirma la titularidad de Dimitrievski en la Copa del Rey

El Valencia CF afronta su debut en la Copa del Rey 2025/26 frente al Maracena en el estadio de Los Cármenes, y lo hará con Stole Dimitrievski bajo palos. Así lo confirmó Carlos Corberán en la rueda de prensa previa al encuentro, en la que dejó clara su filosofía sobre la gestión del vestuario y la competencia interna.

El entrenador valencianista fue tajante al ser preguntado por la rotación de porteros y los supuestos condicionantes contractuales que podrían influir en la alineación. "Mañana en Copa va a jugar Dimitrievski. En el Valencia nunca juegan jugadores por contrato. No existe eso", declaró Corberán, zanjando cualquier tipo de especulación.

"En el fútbol se juega por méritos deportivos"

El técnico quiso subrayar que las decisiones en el once titular se toman exclusivamente por criterios deportivos. "Hay clubes que ceden jugadores, a veces gratis, a veces no, hay penalizaciones... pero son aspectos contractuales. Si nos centramos en eso, no podemos sacar ninguna conclusión", explicó.

Para Corberán, la clave del éxito radica en mantener una competencia sana en todas las posiciones: "En el fútbol se juega por méritos deportivos, no por contratos. Para que un equipo sea competitivo, tienes que tener grandes porteros, y el Valencia los tiene".

Stole Dimitrievski. / JM LOPEZ

Confianza plena en sus guardametas

Con estas palabras, el entrenador reafirma su confianza tanto en Dimitrievski como en el resto de guardametas de la plantilla. El macedonio tendrá la oportunidad de demostrar su valía en una eliminatoria que el conjunto valencianista afronta con la obligación de avanzar, pero también con la mirada puesta en dar minutos a todos sus jugadores.

El Valencia CF llega al duelo copero sumido en un momento de dudas y con el objetivo de resarcirse de la mala dinámica mostrada en las últimas jornadas de LaLiga EA Sports. Corberán, por su parte, sigue reforzando su mensaje de competitividad interna y meritocracia como pilares de su proyecto.