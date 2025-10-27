Álvaro García-Granero

Corberán: "Hago el trabajo de la misma forma y el compromiso es total"

El Valencia CF debuta este martes en Copa del Rey. Un partido que llega al conjunto valencianista en plena crisis de resultados y en puestos de descenso en la clasificación de LaLiga. Al respecto, Carlos Corberán asegura estar tranquilo: "Estoy completamente centrado en mi trabajo, parte es trasladarle a la plantilla lo que veo. No quiero que un resultado malo me deje de señalar cosas que hacemos bien o al revés. Hago el trabajo de la misma forma y el compromiso es total"