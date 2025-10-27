Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO | Corberán analiza el debut en Copa ante el Maracena

Un Valencia en plena crisis tras la derrota ante el Villarreal, debuta en la competición copera frente a un conjunto que milita actualmente en la División de Honor Andaluza

Corberán, en sala de prensa.

Corberán, en sala de prensa. / Calabuig

Mari Carmen Gallart

Mari Carmen Gallart

El martes 28 a las 20:00 horas comienza el camino del Valencia CF en la Copa del Rey 2025/26. Los de Corberán se enfrentarán a la UD Maracena, equipo de la provincia de Granada que milita actualmente en la División de Honor Andaluza, sexto nivel del fútbol español, inmediatamente posterior a Tercera RFEF. 

