En Directo
DIRECTO | Corberán analiza el debut en Copa ante el Maracena
Un Valencia en plena crisis tras la derrota ante el Villarreal, debuta en la competición copera frente a un conjunto que milita actualmente en la División de Honor Andaluza
El martes 28 a las 20:00 horas comienza el camino del Valencia CF en la Copa del Rey 2025/26. Los de Corberán se enfrentarán a la UD Maracena, equipo de la provincia de Granada que milita actualmente en la División de Honor Andaluza, sexto nivel del fútbol español, inmediatamente posterior a Tercera RFEF.
