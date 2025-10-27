El gran maestro de porteros

El Valencia CF ha tenido la suerte de contar durante casi dos décadas con un arma secreta a a alcance de muy pocos: José Manuel Ochotorena. A pesar de la paulatina pérdida de nivel deportivo, la entidad ha tenido en sus filas a uno de los mejores preparadores de porteros del planeta, reconocido maestro de más de una veintena de guardametas que han puesto el cerrojo a la portería de Mestalla, levantado títulos o lanzado sus carreras. Una tarea que dado su prestigio compaginó con hacer lo propio en la Selección Española y hasta enrolarse en la británica aventura de trabajar con los metas del campeón Liverpool de Rafa Benítez.

En el Valencia su trabajo ha ido desde Santiago Cañizares hasta Stole Dimitrievski pasando por 22 guardemetas más, haciendo un total de 24 (de los que 19 debutaron en partido oficial con el equipo). Y prácticamente todos ellos mejoraron su nivel bajo los palos. El primero de ellos, 'Cañete', fue su 'opera prima' y su 'opera magna' al mismo tiempo, ya que el de Puertollano no solamente se convirtió en el guardián del mejor Valencia de todos los tiempos, sino también en para la mayoría el mejor guardameta de la historia de la entidad. Al mismo tiempo le tocó gestionar esa competencia con un Andreu Palop que demostró fuera de Mestalla ser uno de los más hábiles guardametas españoles de los últimos veinte años.

Artesano de porteros

Tras ellos llegaron otros grandes nombres de la portería como un Vicent Guaita al que hizo despegar como portero, un César Sánchez que vivió su segunda juventud en Mestalla, un Diego Alves que vivió los mejores años de su carrera, un Neto Murara que pasó de no tener protagonismo a ser el portero más exitoso de la última década en el Valencia o, por último, su trabajo con un Giorgi Mamardashvili que llegó como un diamante por pulir y que se ha convertido en uno de los porteros de referencia en Europa: nominado a mejor del mundo en el premio Yashin, revelación de la Eurocopa y fichaje millonario por el Liverpool.

Precisamente en el conjunto red trabajó con un Jerzy Dudek que ganó la UEFA Champions League y que no volvió a ser el mismo cuando se fue al Real Madrid y dejó de trabajar con él o con un Pepe Reina al que empujó a lograr el galardón con el Liverpool al mantener su portería a cero en 20 de las 33 ocasiones que la defendió en la temporada 05/06 y 19 el curso siguiente.

Método

Ochotorena fue un profesional de método y un especialista en su campo. Los resultados hablan por sí solos y que todos los entrenadores que han llegado al Valencia le hayan confiado la preparación de porteros es buena muestra de ello. El propio preparador vasco habló de su forma de trabajar en una entrevista para la Voz de Cádiz en 2006 desde la concentración de la Selección Española que ayuda a entender su éxito: "Trabajamos todos los días con tres hombres como máximo y lo más fácil es caer en la repetición y eso puede resultar mortal. Mi método es buscar ejercicios diferentes todos los días para llegar a un mismo objetivo», señalaba, al tiempo que ponía de manifiesto que el preparador debe trabajar en los aspectos táctico y mental porque "el portero convive todos los días en el límite entre el error y el acierto y es un complemento muy elevado de riesgo".

Reivindicador del portero como parte fundamental del entramado táctico, Ochotorena explicó que el guardameta debe leer el juego también cuando su propio equipo tiene la pelota y comprender por donde puede llegar el peligro, que no es solo una cuestión de estar atento mientras el adversario ataca o le van a sacar una acción a pelota parada.

Legado

En los últimos años, Ochotorena vino trabajando con un profesional hecho de la misma pasta que él: su hijo Andoni, que después de varios años trabajando con los porteros de la cantera dio el salto al primer equipo como 'adjunto' a su padre de la mano de Rubén Baraja. Con Carlos Corberán sigue también dentro de un cuerpo técnico al que se ha añadido en esta parcela Marcos Abad.

Hugo Ferrer

Todos los porteros de Ochotorena

Santiago Cañizares

Andrés Palop

David Rangel

Jerzy Dudek (Liverpool)

Chris Kikland (Liverpool)

Scott Carson (Liverpool)

Pepe Reina (Liverpool)

Daniele Padelli (Liverpool)

Timo Hildebrand

Juan Luis Mora

Vicente Guaita

Renan Soares

César Sánchez

Miguel Ángel Moya

Diego Alves

Jaume Doménech

Yoel Rodríguez

Mathew Ryan

Neto Murara

Cristian Rivero

Jasper Cillessen

Giorgi Mamardashvili

Iago Herrerín

Stole Dimitrievski

La Selección estuvo en las mejores manos

Con la selección española, desde 2004 hasta 2021, entrenó también a Iker Casillas, Dani Aranzubía, Víctor Valdés, Diego López, David de Gea, Kiko Casilla, Sergio Asenjo, Sergio Rico, Adrián San Miguel, Pau López, Kepa Arrizabalaga y Unai Simón.