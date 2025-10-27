Luto en el Valencia CF: Fallece José Manuel Ochotorena

Luto en el Valencia CF y en el fútbol español. El exguardameta y actual preparador de porteros de la entidad de Mestalla ha muerto a los 64 años tras una larga enfermedad. Así lo ha comunicado el club blanquinegro esta mañana recordando su legado y lamentando profundamente su pérdida:

"Desde el Valencia CF lamentamos profundamente el fallecimiento de José Manuel Ochotorena, Leyenda de nuestro Club y referente del fútbol español. Mítico portero del Valencia CF, donde llegó a ser trofeo Zamora, siguió forjando su leyenda y dejando una huella imborrable como formador de porteros. Con este rol también se convirtió en campeón de Europa y del mundo con la selección española. Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y seres queridos. Te vamos a echar mucho de menos, compañero. DEP".

La Asociacion de Futbolistas del Valencia CF también ha lamentado la pérdida de Ochoto. "Con todo el dolor de nuestro corazón lamentamos profundamente el fallecimiento de José Manuel Ochotorena, Leyenda del Valencia CF, compañero de @futbolistasvcf y referente del fútbol español. Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y seres queridos. #siemprenelrecuerdo".

Una carrera de leyenda Mundial

Nacido en Hernani en 1961, Ochotorena culminó su formación como portero en el Real Madrid, club en el que debutó en Primera División en 1982 y en el que dos campañas después formó parte ya de su primer equipo de manera estable.

Fue titular en la final de la Copa del Rey que el Real Madrid conquistó en 1985, pero las lesiones y la aparición de Paco Buyo le impidieron tener continuidad como titular. Aún así formó parte de las plantillas que ganaron otros cinco títulos, incluidas tres Ligas.

Fichó por el Valencia en la temporada 1988-89 y en el siguiente ejercicio fue el portero menos goleado de la Liga, lo que le llevó a recibir el Trofeo Zamora y le abrió las puertas de la selección, con la que fue convocado para el Mundial de 1990.

Tras pasar por el Tenerife, el Racing de Santander y el Logroñés, en dos etapas en este caso, empezó su carrera como preparador de porteros en el club riojano, aunque recaló en 2001 en el Valencia, club en el que formó parte del cuerpo técnico de Rafa Benítez que llevó al equipo a la conquista de dos Ligas y una UEFA.

Con Benítez estuvo también tres temporadas en el Liverpool, con el que conquistó la Champions, y en 2007 regresó al Valencia, donde había ejercido hasta ahora de manera ininterrumpida como preparador de porteros del primer equipo.

Ochotorena compaginó esta segunda etapa en el Valencia con su participación en los cuerpos técnicos de la selección española que conquistó la Eurocopa de 2008 de la mano de Luis Aragonés y del Mundial de 2010 con Vicente del Bosque al frente.