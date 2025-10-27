Mamardashvili llora la muerte de 'Ochoto', clave en su fichaje por el Liverpool

El mundo del fútbol está haciendo su pequeño homenaje a José Manuel Ochotorena desde que se conoció su fallecimiento a primera hora de la mañana. Clubes, federaciones, exjugadores, actuales futbolistas de la primera plantilla... Todos los estamentos del fútbol han querido recordar al bueno de 'Ochoto' durante toda la mañana. Uno de los mensajes más emotivos ha llegado desde LIverpool.

El que fuera portero del Valencia ahora en las filas del LIverpool Giorgi Mamardashvili ha reaccionado a la muerte de José Manuel Ochotorena a sus 64 años de edad. En el mensaje reconoce el impacto que tuvo el preparador de porteros no solo en su carrera deportiva, sino también en su vida. Estas son las palabras que le ha dedicado a través de sus redes sociales:

"Se ha ido una persona que tuvo un gran impacto en mi carrera y en mi vida. Gracias por todo lo que me enseñaste, por confiar en mí y por ayudarme a crecer, no solo como futbolista, sino también como persona. Tu legado vivirá siempre en todos los que tuvimos la suerte de aprender de ti. Descansa en paz, Ochoto".

Clave en su llegada a Liverpool

Mamardashvili ya se acordó del Valencia y Ochotorena en su primera entrevista en Liverpool. El georgiano desveló la respuesta de 'Ochoto' tras contarle la oferta del Liverpool: "Solo firma el contrato". Mamardashvili reconoció en sus declaraciones que Ochoto, con pasado en el Liverpool, fue importante a la hora de darle consejos." Ochotorena es una persona increíble y un entrenador increíble. De hecho, fue uno de los primeros con los que hablé sobre la oferta del Liverpool y me dijo directamente: "Solo firma el contrato", porque sabe lo grande que es el Liverpool, y solo quiero darle las gracias". decía.