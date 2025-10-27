Maracena – Valencia CF: horario y dónde ver el partido de Copa del Rey

El Valencia CF inicia su camino en una nueva competición esta temporada. El equipo valencianista afronta la primera ronda de la Copa del Rey en plena crisis de resultados, después una nueva derrota en Liga frente al Villarreal CF en Mestalla. El Valencia CF intentará cambiar las sensaciones entre semana de cara a la visita al Santiago Bernabéu el próximo sábado. Así pues el torneo de Copa se erige como una buena oportunidad para ver una mejora en el juego del Valencia CF.

La Copa del Rey siempre es un torneo ilusionante para el Valencia CF y su afición, además de ser los últimos dos títulos que ha conquistado (2008 y 2019), es la mejor vía de escape y de ilusión tras tantas temporadas sin partidos europeos. En este caso la visita al Maracena supondrá un desplazamiento, al menos, cómodo, ya que el duelo se celebrará en un estadio de primer nivel como el Nuevo Los Cármenes del Granada CF.

El Granada ofrece Los Cármenes para el Maracena-Valencia. / Granada CF

Así pues el Valencia CF podrá desplegar su juego en un terreno de juego de élite, también pensando en la salud de los futbolistas, evitando un cambio de superficie al césped artificial o en estadios municipales más austeros y genuinos, pero en algunos casos en peores condiciones en las primeras rondas de Copa.

Los aficionados del Valencia CF podrán seguir la primera ronda de la Copa del Rey a través de varios canales. El partido se emitirá a traves de MOVISTAR COPA DEL REY. Este canal puedes encontrarlo tanto en Movistar y en Orange.

Asimismo el club retransmitirá el partido en su página web y en su APP para dipositivos móviles a través de la narración de VCF Media Radio.

Estas son las opciones para seguir el Maracena - Valencia CF de este martes 28 de octubre a las 20:00 horas. Por último puedes seguir el duelo en SUPER con toda la previa y el pospartido, además de nuestro minuto a minuto en directo .