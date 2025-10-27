Los emotivos mensajes de despedida a Ochotorena: "Sin ti nada hubiera sido posible"

José Manuel Ochotorena ha sido toda una leyenda tanto para el valencianismo como para el mundo del fútbol en general. Son muchas las reacciones y muestras de cariño que se han ido sucediendo tras el comunicado del Valencia CF anunciando su fallecimiento 64 años tras una larga enfermedad. Porteros a los que ha 'criado' en el Valencia como Andreu Palop o Jaume Doménech, el capitán José Luis Gayà, así como clubes como el Real Madrid, Real Sociedad, Tenerife, Oviedo, Castellón, así como la misma Federación Española de Fútbol (RFEF) y la FFCV, han querido rendir su pequeño homenaje.

"Nunca te voy a olvidar José Manuel Ochotorena . Sin ti nada hubiera sido posible. Descansa en Paz Amigo", eran las palabras de Palop al enterarse de la noticia. "Gracias por todo amigo", le decía José Luis Gayà. El Real Madrid, por su parte, lamentó en un comunicado el fallecimiento este lunes a los 64 años de José Manuel Ochotorena, al que catalogó como "uno de los porteros históricos" del club tras defender la portería madridista durante 6 temporadas, desde 1982 hasta 1988, en las que ganó 2 Copas de la UEFA, 3 Ligas y 1 Copa de la Liga.

Reacciones