La obligación copera llega en el momento más inoportuno

Como cada uno de los últimos años, la Copa del Rey llega al mapa del Valencia CF en forma de obligación y casi de molestia. La que ha sido históricamente una competición que ha llenado de ilusión al valencianismo con explorar una vía interesante para la conquista de un título es, por culpa de la gestión de Meriton Holdings, un trámite en las primeras rondas y un debate -sobre la conveniencia de lucharla- en las fases más avanzadas. Este martes el equipo de Carlos Corberán visita al modesto Maracena con la obligación de ganar para no sumarle una debacle casi mortal a sus crisis, pero con el foco puesto en la lucha por eludir el descenso.

Este domingo el conjunto valencianista cayó a la zona roja, justo dos días antes del envite copero. Los blanquinegros, que tienen la visita al Santiago Bernabéu en el horizonte, tendrán que hacer escala en la localidad granadina de Maracena en un partido que será una fiesta para el municipio de 18.900 habitanes que sueña con ver a los suyos 'tumbando' a un Primera División.

Para el Valencia, el horizonte es otro, debe imponer su calidad de equipo de élite al buen ambiente y la sobre estimulación que habrá en el equipo andaluz para conseguir una victoria que, obviamente, no le sacará de la profunda crisis en la que vive, pero que necesita para no tocar fondo antes de cerrar el mes de octubre.

Oportunidad para los canteranos

El gran atractivo del envite copero no será otro que el de todos los años: ver en acción a futbolistas de la cantera, esperando que la competición del KO le traiga alguna revelación. El propio Carlos Corberán confirmó que dará la alternativa a algunos de ellos y ha convocado hasta seis para el choque. El equipo tiene problemas en todas las líneas, pero la rotación en las bandas se ha caído con la lesión de Largie Ramazani, además de estar teniendo muchas dificultades para generar juego de ataque. Ahí tanto David Otorbi como Marc Jurado quieren 'meter cabeza' empezando por este martes.

Antes los problemas defensivos, tanto Alejandro Panach como Rubo Iranzo podrían tener minutos en la pareja de centrales y en el lateral diestro para dar descanso a jugadores que llevan muchos minutos en las piernas como César Tárrega o Thierry Rendall.

Lesionados

El entrenador no podrá contar con Lucas Beltrán y Pepelu por lesión y ha informado de las molestias que arrastran José Luis Gayà y Thierry Rendall. A la lista de lesionados y 'tocados' hay que añadir las ausencias ya sabidas de Diakhaby, Ramazani, Foulquier y Ugrinic.

"Lucas sufrió un golpe, en ese momento, con su idea de ayudar al equipo siguió hasta que no pudo y lo cambiamos. No hay lesión importante pero sí inflamación, no puede competir mañana. Veremos su evolución. Gayà tenía molestias en el tobillo, esas molestias persisten pero creo mañana va a estar para viajar al menos. Pepelu tiene molestias en el aductor, mañana no va a estar. No hay novedad en los jugadores lesionados", explicaba.

Stole Dimitrievski será el portero

El entrenador valencianista fue tajante al ser preguntado por la rotación de porteros y los supuestos condicionantes contractuales que podrían influir en la alineación. "En Copa va a jugar Dimitrievski. En el Valencia nunca juegan jugadores por contrato. No existe eso", declaró Corberán, zanjando cualquier tipo de especulación.

Stole Dimitrievski, en Paterna. / VCF

Con estas palabras, el entrenador reafirma su confianza tanto en Dimitrievski como en el resto de guardametas de la plantilla. El macedonio tendrá la oportunidad de demostrar su valía en una eliminatoria que el conjunto valencianista afronta con la obligación de avanzar, pero también con la mirada puesta en dar minutos a todos sus jugadores.